Camioneros levantan movilización y logran acuerdo con el gobierno en tema de vigilancias, apoyo económico e infraestructura

Gobierno

Dirigente de camioneros del Sur, José Villagrán, sostuvo que "“aquí se va a trabajar en restablecer el estado de derecho, se acabó la impunidad en el Estado de Chile".

El presidente de la Federación de Camioneros del Sur (Fedesur), José Villagrán, informó que se llegó a un acuerdo con el gobierno y que se levanta la movilización de los transportistas en todo el país.

De esta forma se suman a lo ya anunciado por los camioneros de Valparaíso.

Villagrán señaló que "comunicamos que las asociaciones pueden levantar la movilización y vamos a estar atentos que se cumpla lo que hemos acordado, si no se cumple, vamos a volver a las carreteras. No hay apuro de firmar, aquí debe firmar el acuerdo el Presidente de la República, los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados y el ministro del Interior".

Sostuvo que se logró un entendimiento en lo central a su juicio: "Aquí se va a trabajar en restablecer el Estado de Derecho, se acabó la impunidad en el Estado de Chile, con políticas policiales de inteligencia. Los conductores van a tener seguro, porque no tiene culpas que los ataques".

Dijo que desde las 15:00 horas los camiones desde las distintas rutas van a comenzar a desplazarse hacia sus destinos para volver a trabajar en el transporte de alimentos y combustibles para que esos insumos estén normalizados durante la jornada de mañana.

El acuerdo

El documento que gobierno y dirigentes del transporte firmarán en las próximas horas establece una serie de compromisos y materias que deben implementarse, junto a la instauración de una mesa de trabajo para analizar medidas sectoriales. Además se establece que se buscará una tarifa plana los fines de semana y festivos y se apoyo financiero para reposición de máquinas.

Los puntos del acuerdo

Compromiso del Gobierno de Chile con el Orden Público



El Gobierno promoverá los 13 proyectos que están en el Congreso para que puedan ser aprobados durante el presente periodo legislativo.

Grupo de Trabajo



Se creará un Grupo de Trabajo conformado por autoridades del Gobierno, representantes del gremio de camiones y las policías, con el objetivo colaborar con la implementación efectiva de las medidas.



Vigilancia en la ruta



Actualmente en el tramo Collipulli-Temuco, 45 cámaras de vigilancia están en funcionamiento. El Gobierno aumentará la vigilancia en dicha zona a través de las siguientes acciones: 36 cámaras adicionales de vigilancia entre los km 560 y km 682 de la Ruta 5 Sur. 24 cámaras térmicas; y 53 lectores de patente en los peajes troncales de la ruta

El Gobierno avanzará en la iluminación de 31 nuevas zonas, llegando a un total de 503 nuevas luminarias y garantizando las luminarias en la Ruta 78. La implementación de dichas medidas se realizará de acuerdo al Informe Técnico elaborado por el MOP y las empresas Concesionarias, el que deberá ser analizado por el Grupo de Trabajo. El inicio de los trabajos no superará los 30 días.



Peajes

El Gobierno trabajará junto a las empresas concesionarias de autopistas de la Macrozona Sur, con el objetivo de establecer sistemas de peaje free-flow, cámaras e iluminación. Además, analizará con dichas empresas el tarifario en las rutas 68 y 78, para avanzar en la instauración de una tarifa plana los fines de semana y feriados.

Áreas de Descanso



El Gobierno establecerá dos nuevas áreas de descanso en la Ruta 5 Sur, en los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco. Área de 9.800 m2 aproximadamente, ubicada en el km 547,6 de la Ruta 5 Sur. Área de 10.000 m2 aproximadamente, ubicada en el km 613,5 de la Ruta 5 Sur, por el lado oriente (dirección al norte), a 4 km al sur de Victoria y frente a la Tenencia de Carreteras de Malleco. El Grupo de Trabajo, en un plazo máximo de 90 días, estudiará la habilitación de 6 zonas de descanso en la Ruta 5 Norte y 2 en la Zona Centro. De ellas, al menos una deberá estar en la Ruta 78 y dos al ingreso a Santiago en la Ruta 68, cumpliendo con altos estándares de seguridad.



Apoyo las víctimas



Se colaborará con la reparación de las víctimas de la violencia rural, por la pérdida de sus seres queridos, daños a su integridad física o a sus bienes.



Apoyo a las personas

Se apoyará a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70%, producto de delitos terroristas. Para ello, otorgará pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio a sus hijos.

Apoyo económico

El Gobierno considera prestar apoyo económico a las víctimas. En particular, para la reposición de las máquinas de trabajo de los camioneros. Por ello, el Gobierno fortalecerá los subsidios directos que entrega actualmente SERCOTEC, a través del Programa de Apoyo a Víctimas de la Violencia Rural. Lo anterior se llevará a cabo a través de un Programa Especial sólo para aquellos dueños o conductores de vehículos motorizados que sean víctimas de delitos terroristas, otorgándoles un subsidio no reembolsable que cubra todos los costos de los vehículos motorizados destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro respectivas.

Además, este Programa Especial tomará en consideración lo que el dueño del vehículo demuestre haber dejado de percibir (lucro cesante) entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio por parte del Estado. Durante este periodo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por acuerdo de las partes, en cuyo caso el trabajador podrá hacer uso de su seguro de cesantía.

El Gobierno también solicitará al Banco Estado estudiar las posibilidades de otorgar créditos especiales para la reposición de máquinas destruidas.

Adicionalmente, se presentará, durante el año 2020, un Proyecto de Ley que permitirá establecer un fondo de reparación para las víctimas de la violencia en la macrozona sur, destinado a los conductores y/o dueños de camiones, junto con una comisión permanente que informe anualmente sobre los hechos de violencia en la zona y la situación de las víctimas.

Coordinación con Ministerio de Transporte

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones conformará una Mesa Técnica para colaborar en la búsqueda de soluciones tecnológicas y de seguridad para los camioneros.

Además, impulsará una ley integral que permita establecer una Política Nacional de Transporte de Carga por Carreteras. El Grupo de Trabajo realizará el seguimiento a las medidas anunciadas por el Gobierno, fijando las prioridades y plazos que no estén expresamente señaladas. La fecha para la constitución de este Grupo de Trabajo será a más tardar 15 días después de la presenta fecha. El Grupo de Trabajo sesionará cada 15 días y extenderá su vigencia hasta marzo de 2021, salvo que por necesidades de fuerza mayor obliguen a prorrogar la fecha.

Estándares de seguridad de las concesionarias

El Gobierno analizará con las concesionarias de autopistas un mejoramiento de los estándares de seguridad con tecnología avanzada, que permitan no solo prevenir ataques sino también lograr una mayor eficacia de la acción policial para la investigación de los delitos. El Grupo de Trabajo deberá estudiar en un plazo máximo de 90 días las condiciones y estándares de seguridad de las carreteras del país y hará recomendaciones.