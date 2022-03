Canciller Urrejola defiende los nombramientos de políticos como embajadores: “No hay premios de consuelo”

Gobierno

La ministra evitó confirmar si Bárbara Figueroa será destinada a Argentina y aseguró que se respetará que el 80% de destinaciones sean de funcionarios de carrera y un 20% de políticos.

La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, defendió las designaciones de embajadores que está realizando el gobierno, en especial las de carácter político, descartando que se trate de un premio de consuelo a personas que perdieron elecciones pasadas.

Urrejola si bien no personalizó sus dichos, se refirió a los cuestionamientos que por ejemplo, está teniendo el nombramiento de Bárbara Figueroa en Argentina, Tucapel Jiménez en Suecia o Sebastián Depolo en Brasil, señalando que son trascendidos y falta la aceptación del país destinatario para poder oficializar dichos nombramientos.

"El Presidente en los nombramientos políticos lo que hemos buscado es criterios que tienen que ver con capacidades políticas y sus propios curriculum y la relación que queremos mejorar con determinados países y me parece que cuestionar la idoneidad de las personas, por no estar de acuerdo con sus posiciones políticas, no es la mejor manera", señaló.

Categóricamente indicó que "no hay premios de consuelo, es cosa de ver los currículos de las personas que han sido nombrados hasta la fecha". Puntualizando que "recién se han oficializado el nombramiento de ocho embajadores, cuatro de carrera y cuatro nombramientos políticos, manteniendo la paridad de género".

Urrejola también se refirió a las criticas de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica) que cuestionó los nombramientos políticos, indicando que "el presidente se comprometió en octubre pasado con la Adica a continuar lo que ha sido la práctica, que es que el 80% de los embajadores sea de carrera y alrededor de un 20% sean embajadores políticos, y eso se va a respetar".

Respecto a designaciones bilaterales, insistió en que "estos embajadores que aparecen por la prensa no son tales hasta que los países destinatarios den el acuerdo (agreement). No hemos recibido ningún acuerdo de esos embajadores, por tanto, no me voy a pronunciar de trascendidos. Nosotros proponemos un nombre y debemos esperar el acuerdo antes de dar por hecho que serán embajadores, eso demora entre un día a tres meses".