Chadwick declara en La Moneda como testigo en caso Catrillanca

Diligencia fue realizada por el fiscal Cristián Paredes y obedece a que Chadwick al momento de ocurrida la muerte de Camilo Catrillanca ostentaba el cargo de Vicepresidente de la República.

Entre 30 a 45 minutos duró la declaración como testigo que prestó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en la causa de la muerte del joven mapuche, Camilo Catrillanca. La diligencia se concretó hizo en La Moneda, lugar al que llegó el fiscal Cristián Paredes, quien esta semana ha realizado una serie de diligencias en Santiago.

Chadwick explicó que "presté declaración como testigo para poner en su poder todos los antecedentes que he tenido conocimiento como ministro del Interior. Ha sido una declaración de 30 a 45 minutos aquí en mi oficina del Ministerio del Interior".

Al ser consultado por los requerimientos del fiscal, indicó que "no puedo dar cuenta -y me lo pidieron los fiscales- del contenido de la investigación, pero a manera general fueron consultas sobre hechos de público conocimiento que me tocó tomar razón de ello en mi calidad de ministro".

El secretario de Estado al momento de ocurrida la muerte de Camilo Catrillanca ostentaba el cargo de vicepresidente de la República, debido a que el Presidente Sebastián Piñera se encontraba en el exterior en la cumbre APEC.

Chadwick indicó que su testimonio "es lo que corresponde, prestar colaboración y dar una declaración, ese es mi deber y así lo he cumplido. Ha sido muy breve. Puede ser que más adelante necesiten más información y encantado de darla", concluyó.

Quien también prestó declaración esta semana fue el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien el pasado lunes concurrió a la Fiscalía para prestar declaración también como testigo.

Además, esta semana han declarado algunos integrantes del alto mando de Carabineros como el general director, Hermes Soto; y el ex general de Orden y Seguridad de la institución, Cristian Franzani.