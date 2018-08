Chadwick respalda a Ampuero y desestima criticas DC a subsecretario de Salud

Gobierno

El titular del ministerio del Interior, sostuvo que "el canciller Ampuero no debe darle explicaciones a nadie en su compromiso con los DDHH".

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, salió al paso de los cuestionamientos en contra del canciller, Roberto Ampuero, por sus dichos respecto del Museo de la Memoria que también son parte del libro escrito en conjunto con el exministro de Cultura, Mauricio Rojas, los cuales le costaron el cargo a este último que duró 90 horas en el gabinete.

Chadwick sostuvo que "el Canciller Ampuero creo que es un ejemplo de defensa de los derechos humanos en todo tiempo y circunstancia y lugar. Es un testimonio de un compromiso vivo en la defensa de los DDHH cuando fueron violados en el pasado en nuestro país, en Cuba y en otros países Latinoamericanos".

Consultado por la frase de Ampuero en donde califica de "museo de la mala memoria" a esa entidad, dijo que "esa es una expresión dentro de un contexto, por favor, todo tiene un cierto límite en grados de intolerancia e imponer posiciones, es legítimo tener una opinión y eso no debe agravar a nadie. El canciller Ampuero no debe darle explicaciones a nadie en su compromiso con los DDHH".

Criticas de la DC

Chadwick también se refirió a las críticas de la DC a la permanencia en el cargo de subsecretario de redes asistenciales, Luis Castillo, al explicar que "me reuní con la directiva DC, ellos me hicieron un planteamiento en forma respetuosa, estamos claros que el subsecretario Castillo no tiene ninguna involucramiento legal ni imputación judicial, es una causa en que se investiga el asesinato del expresidente Eduardo Frei, que ya está cerrado y próxima a dictarse sentencia y, por lo tanto, la situación del subsecretario Castillo no existe ninguna objeción a juicio del presidente que le impida ejercer el cargo".

Respecto del cambio de ministros, sostuvo que "el ajuste de gabinete se hizo necesario con un propósito, son tantos los desafíos y las tareas que necesitamos tener siempre al equipo de ministro concentrado en esas tareas, que la gente le pidió al presidente Piñera y evitar que podamos tener ruidos o situaciones anexas que a veces desvían la misión de los ministros en sus labores habituales".