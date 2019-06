Chahín defiende acuerdo tributario con el Gobierno y descarta polemizar con el PC

Gobierno

En tanto el timonel del PC, Guillermo Teillier señaló que espera que no estén todos los votos DC para la integración del sistema tributario.

El Presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, llegó esta tarde a La Moneda para reunirse con el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, por temas de seguridad ciudadana, pero debió salir nuevamente al paso de las críticas de sectores opositores e incluso senadores DC, respecto de su acuerdo firmado para destrabar la reforma tributaria.

Chahín sostuvo a conversará con el gobierno las veces que sea necesario independiente de los comentarios que surjan en algunos sectores. "Nuestro partido esta preocupado de hablarle al país, resolverle los problemas a las pymes, a los adultos mayores, a las familias que quieren vivir en barrios más tranquilos, eso es lo que motiva hoy a la DC; y para eso debemos conversar con todo el mundo, eso nos permite avanzar. La DC va a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para que sucedan cosas en el país y no nos estanquemos".

Consultado por las críticas del PC al acuerdo y el llamado a no votar la integración del sistema tributario porque favorecería a los sectores más acomodados dijo que "mientras algunos están preocupados de al chimuchina y frases sin sustento, nosotros estamos preocupados de las políticas públicas que le preocupan a los chilenos. No estoy interesado en polemizar con otro partido".

Nuevamente dijo que el acuerdo se respetará "hemos firmado institucionalmente un acuerdo. A los diputados los representa el jefe de bancada y al partido su presidente". Sin embargo, al ser consultado si garantiza los 10 votos de los diputados DC se limitó a señalar "muchas gracias".

En tanto pocos minutos antes el presidente del PC, Guillermo Teillier, se mostró de acuerdo con los dichos del senador de la falange Francisco Huenchumilla, quien señaló que se está votando con la derecha un proyecto que favorece a los más ricos. Teillier dijo que "estoy de acuerdo con Huenchumilla, aunque mi cometido no es dividir al PDC. Lorenzini participó y no firmo, lo que me parece muy bien, espero que sea uno de los que vote en contra del sistema integrado y espero que no todos los parlamentarios DC voten por el sistema integrado".