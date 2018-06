Gobierno Chile y Argentina acuerdan promocionar sus destinos de manera conjunta en países lejanos El ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, junto con la subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett y representantes gremiales de ambos países firmaron esta mañana una declaración de intención, cuya duración es de dos años renovable. Promocionar Chile y Argentina de manera conjunta en destinos lejanos, como los países asiáticos, acordaron esta mañana el ministro de Turismo de Argentina, Gustavo Santos, y la subsecretaria de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett, junto con representantes de los principales gremios de ambos países. La iniciativa considera acciones en materia de colaboración público privada, con el claro objetivo de impulsar la promoción y fortalecimiento de las relaciones turísticas bilaterales, siendo la planificación, desarrollo y ejecución de una estrategia turística integrada el eje clave. Así, fuera de la promoción conjunta en ferias y terceros mercados, el documento contempla avanzar en la gestión integrada de Pasos Fronterizos, con el objetivo es facilitar el tránsito de los turistas entre ambos países. También se buscará implementar las visas de valor conjunto, las que buscan posibilitar un sistema de visas que permita a los extranjeros de terceros países, tras haber obtenido visa argentina o chilena, visitar indistintamente ambos países. Otra acción será el desarrollo y promoción circuitos turísticos integrados, con especial énfasis en la zona altiplánica y de Patagonia. "Este es un acuerdo que es trascendental en la promoción y el trabajo en conjunto con Argentina. Como gobierno tenemos la convicción que estamos frente a una gran oportunidad para promocionar de manera exitosa nuestros países como un solo destino en terceros mercados", explicó la Subsecretaria de Turismo Mónica Zalaquett. Por su parte, el ministro Santos destacó que "aspiramos a crecer como un destino de naturaleza, que es lo que el mundo más va a demandar en la próxima década. Y queremos que Argentina y Chile sean los destinos de naturaleza por antonomasia del mundo, que cuando el mundo piense en naturaleza piense en nosotros. Esto, y la posibilidad de generar trabajo de circuitos compartidos, de productos turísticos compartidos, abre un insospechado trabajo que además lo van a terminar profundizando el sector privado con sus reuniones de tour operadores, de agentes de viajes". En tanto, Ricardo Margulis, Presidente de Fedetur, valoró este acuerdo de trabajo conjunto, señalando que "como sector privado esperamos que nos permita avanzar en mejorar la conectividad y facilitar los viajes de chilenos y argentinos hacia ambos territorios". Fiexpo 2018 En el marco de la undécima versión de la Feria Internacional del Mercado de Reuniones y Viajes de Incentivo de América Latina y el Caribe, la subsecretaria Zalaquett dio inicio al Foro Político, ocasión en la que destacó los principales atributos que hacen de Chile un destino ideal para este tipo de turismo y el impulso económico que esto genera. En la jornada también expuso el ministro Santos sobre la importancia que el grupo G20 haya incluido el turismo entre sus ejes temáticos, representantes de México y Colombia se refirieron a la experiencia de sus respectivos países y un representante de gobierno de Cataluña sobre el crecimiento que ha experimentado Barcelona como ciudad de congresos, celebrándose más de 2.534 reuniones durante 2017, esto es un 14% más que en 2016. Noticias Relacionadas Gobierno Ministros se desplegarán en regiones para difundir mensaje de "sello social" del gobierno Actualidad Hacienda presenta nuevo Consejo Fiscal con más autonomía y presupuesto propio Actualidad Piñera defiende mantención de impuestos a las empresas: “Tuvo una cuota de realismo político”

