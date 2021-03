Chilemujeres valora mejora el plan de subsidios al empleo, pero pide destrabar debate por sala cuna universal

Gobierno

La presidenta de Chilemujeres, Francisca Jünemann, valoró los anuncios realizados por el presidente Piñera, e hizo un llamado a que se retome la discusión del proyecto de ley que establece el derecho a sala cuna universal.

Contenta. Así se describe la presidenta de Chilemujeres, Francisca Jünemann, luego de que el pasado domingo el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciara una serie de modificaciones y mejoras al plan de subsidios al empleo, cambios que recogen parte de los planteamientos que propuso la entidad al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.

A inicios de febrero, desde Chilemujeres hicieron pública una propuesta para modificar dicho plan, con la finalidad de generar un mayor impacto en la contratación y reincorporación de mujeres al mercado laboral. Dicho planteamiento, apuntaba a extender el enfoque de género de la herramienta, mejorando al mismo tiempo los montos involucrados.

"Estamos muy contentas, celebramos y valoramos que el Gobierno haya recogido parte de nuestros planteamientos para mejorar este plan de subsidios, estos cambios pueden marcar la diferencia", explicó Jünemann.

"En el caso de la línea Contrata, nosotras planteamos incrementar a $ 300 mil el beneficio por cada trabajadora contratada, el Gobierno optó por subirlo a $290 mil cuando la nueva contratación sea una mujer, joven o persona con discapacidad, nos parece un gran logro", agregó la presidenta de Chilemujeres.

Pero no fue lo único, otro aspecto que desde la fundación tomaron como una victoria es la decisión del Gobierno de extender el "enfoque de género" a la línea regresa. ¿Qué significa esto? que el subsidio subirá de $ 160 mil a $ 200 mil cuando el trabajador reincorporado sea de alguno de los grupos antes mencionados y que haya estado suspendido bajo la Ley de Protección del Empleo. Esto no ocurría antes, ya que el beneficio no tenía ningún incentivo a la reincorporación de trabajadoras suspendidas.

"Esto es muy valioso para nosotras, porque significa que se está escuchando a los actores", agregó Jünemann.

Sala cuna: la tarea pendiente

Si bien al interior de Chilemujeres festejan los cambios anunciados por el Gobierno, recalcan que aún hay mucho por hacer para recuperar la participación laboral femenina.

Para lograr dicho objetivo, para la fundación es clave que el Gobierno haga lo posible para destrabar el debate del proyecto de ley que establece el derecho a sala cuna universal.

"Se hace más urgente que nunca retomar este debate, porque si ya antes de la pandemia las empresas se quedaban en la mujer 19, hoy en día con la suspensión de contratos a través de la ley de protección del empleo no hay ningún incentivo a la contratación de mujeres, porque significa actualmente un costo para el empleador, que es pagar sala cuna si tiene 20 o más mujeres contratadas", agregó la presidenta de Chilemujeres.

Para Jünemann, lo ideal es que durante el primer semestre se tramite el proyecto y se despache en su totalidad.

"Esperamos que en estos 8 o 10 meses en que las empresas podrán acceder a los subsidios al empleo, el Congreso avance en este debate, aprobando si o si el proyecto de sala cuna, y esperamos que se apruebe en el primer semestre".