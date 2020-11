Delgado intentará convencer a senadores oficialistas de no apoyar segundo retiro de AFP: “Debemos ser responsables”

Gobierno

La estrategia de La Moneda es abordar el tema caso a caso con los senadores de Chile Vamos que ya han anunciado su voto favorable a un nuevo retiro de fondos. El jefe de gabinete será acompañado en esta tarea por los ministros Ignacio Briones y Cristián Monckeberg.

El gobierno se juega su última carta para evitar que el Senado apruebe la próxima semana el proyecto de ley que permite un segundo retiro del 10% de las AFP. Para ello, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se trasladó a Valparaíso para encabezar las gestiones tendientes a convencer a algunos parlamentarios del oficialismo que han anticipado que apoyarán en la Cámara Alta un nuevo retiro de fondos.

De esta forma, Delgado sigue las instrucciones del Presidente de la República, Sebastián Piñera, quien lo mandató a enfrentar la división en el oficialismo y, a su vez, tender puentes con la oposición intentando reactivar el debate de la reforma de pensiones.

Pero Delgado estará acompañado en esta tarea por los ministros de la Segpres, Cristián Monckeberg, y el titular de Hacienda, Ignacio Briones, con quienes debe trabajar en equipo dando señal de unidad a pesar de los roces en el Comité Político por las responsabilidades en la forma de enfrentar el segundo retiro y terminar así con la seguidilla de declaraciones de diputados de Chile Vamos sobre culpas con nombre y apellido.

El jefe de gabinete, luego de reunirse con las bancadas de diputados de Chile Vamos en el Congreso, señaló que está consciente que "las necesidades de la gente deben ser las prioridades del gobierno, pero debemos buscar el equilibrio y la responsabilidad, hemos hablado con franqueza con parlamentarios en cómo buscar el equilibrio y la responsabilidad de cara a los ciudadanos".

Sobre la fórmula para convencer a senadores como Iván Moreira UDI y Juan Castro RN, que anunciaron voto a favor, dijo que "es una estrategia que se está trabajando con los ministros Monckeberg y Briones y los parlamentarios en este momento, debemos beneficiar a las personas que progresivamente van a quedar desprotegidas de sus pensiones".

Indicó que "ya tenemos dos millones de personas que han quedado sin fondos y eso puede sumar dos millones más. Por eso es tan importante la reforma a las pensiones, no podemos seguir pensando que aumentando los 10% vamos a dar soluciones a las personas más carenciadas del país".

Agregó que "esto no se trata de blanco y negro, esto tiene matiz y el principal es escuchar a la gente y empatizar con sus necesidades, no solo a los que les quedan fondos para retirar, sino que a los que no los tienen para retirar, tenemos que ser responsables y aumentar las pensiones no debilitar las pensiones del futuro".

Consultado respecto a si el Ejecutivo ya se decidió por no recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar la normativa, el secretario de Estado indicó que "no hay nada descartado por ahora".