Desbordes luego de reunirse con Larroulet: "Estamos trabajando para que al gobierno le vaya bien"

Gobierno

Parlamentario sostuvo que "el Gobierno dice que estarían los votos para la integración estupendo, sobre todo por las pymes, si esos votos están maravilloso".

El presidente de RN, Mario Desbordes, sostuvo dos reuniones esta mañana en La Moneda donde se analizaron sus dichos -que no cayeron anda bien en el gobierno- respecto a la posibilidad de renunciar a la integración de la reforma tributaria y permitir que las AFP administren el 4% de cotización adicional que se discute en la reforma de pensiones.

Desbordes explicó que en primer lugar se reunió con el jefe de asesores del segundo piso, Cristián Larroulet, y luego con la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

A la salida de la sede de gobierno Desbordes indicó que mantiene buenas relaciones con el Ejecutivo "me acabo de juntar con el jefe del segundo piso, con Cecilia Pérez, reuniones normales y habituales que tienen que ver con el rol del presidente del partido y del trabajo de Gobierno. La relación es buena, fluida y estamos trabajando todos por lo mismo que es que a este Gobierno le vaya bien".

El diputado nuevamente debió explicar sus dichos: "está instalado la idea de que yo critiqué la reforma tributaria, pero no hay ninguna crítica a la reforma, lo que yo he planteado es que insistamos con la integración, sino estuvieran los votos para la integración bueno veamos la posibilidad de abrirnos a aprobar el resto". Desbordes precisó que "eso fue lo que planteé, pero no hay una crítica, no hay una quitada de piso, no hay nada por el estilo, es solamente eso y mantengo mis dichos".

Informó que "el Gobierno dice que estarían los votos para la integración estupendo, sobre todo por las pymes, si esos votos están maravilloso, si no están habrá que evaluar qué hacer".

Cabe señalar que tanto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, como el titular de la Segpres, Gonzalo Blumel, descartaron la opción manifestada por Desbordes de no insistir en la reintegración del sistema tributario y calificaron esa medida como una de las más importantes para las pymes.