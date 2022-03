Siches llama a empresarios a sumarse a agenda transformadora y dice que reforma previsional no avanzará con consignas como "es mi plata"

Gobierno

La ministra del Interior, Izkia Siches, tuvo su debut ante los empresarios, al participar en el encuentro "Agenda política 2022" organizado por Icare, donde instó a los privados a ser parte de los cambios y transformaciones que vive el país. Para ello ofreció un "trato directo" con ella y con las distintas carteras en que se puedan conversar temas comunes.

En el encuentro en que participó en forma telemática, indicó que espera una fluida relación con el sector privado: "Sabemos que estos cambios no pueden ocurrir sin que todos los actores de la sociedad participemos". Afirmando que "uno puede estar contra los cambios o estar participando en esta agenda transformadora, nuestra voluntad es tener un diálogo fluido con todas las carteras que se relacionan (con los empresarios) y directamente conmigo que soy digamos la jefa del gabinete, y con el gobierno para articular acuerdos que nos permitan avanzar y no frenarlos".

Explicó que "hay que ponerse en el zapato de los ministros y nosotros de los empresarios para poder avanzar; de lo contrario nos va a ir mal. Hoy tenemos la opción de estar todos dentro de un buque o que cada uno se dedica a cuidar su boliche y ahí a todos nos va mal".

Reiteró la importancia de que "nuestro gobierno tenga un trato directo y muy cercano hacia el mundo empresarial en los desafíos que enfrenta el país y que nos va a tocar liderar desde el gobierno".

La ministra sostuvo que "estamos en un momento de profundos cambios políticos y sociales no solo en Chile sino que también en el mundo, en nuestro país el proceso fue empujado por la ciudadanía en el estallido social y refrendado en el plebiscito del Apruebo, donde se manifiesta la necesidad de cambios".

Y por lo mismo indicó que "vamos a tener que hacer un gran esfuerzo entre todos los sectores para ver cuáles son los puntos de encuentro para constituir este país que se hace cargo de estos cambios, sin dejar a nadie afuera".

Explicó que para consolidar esta agenda de cambios "es necesario entender de que todos salgamos de nuestros espacios de confort y no intentar mantenerse conservadoramente en algunos pilares, como la plurinacionalidad, que es una herramienta vital para enfrentar algunos desafíos como los que enfrentamos en el sur o en otros lugares del país".

Respecto a su relación con el Parlamento, dijo que "es una nueva oportunidad con el Congreso, donde enfrentamos una mayoría que no es de gobierno y necesitamos fortalecer el diálogo democrático para avanzar en conjunto, involucrar a todos y en eso esperamos hacer un trabajo con todos los parlamentarios".

Precisó que "entendemos que muchas de las agendas transformadoras del país necesitan tener una mirada ciudadana, por ejemplo lo de 40 horas, que es importante que esto no sea una demanda sectorial y en conversación con empleadores y empresarios mirar cómo esto puede ser una fortaleza en la profundización del bienestar de los trabajadores, como en los países desarrollados, que sea progresiva y en forma pausada, pero que exista apoyo transversal ciudadano y parlamentario".

Pensiones

La ministra también se refirió a la discusión previsional, indicando que "en un proceso en donde estamos discutiendo qué va a pasar primero en la nueva Constitución y segundo cuál es el sistema previsional del futuro, lo más probable es que en esa mirada de "Es mi Plata", ningún sistema se pueda sustentar, pero si hay algunos que creen que en la medida que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistemas de seguridad social vamos a salir adelante, me parece que es fútil, no sirve; y además es profundamente falso".

Explicó que "si alguno de los actores se atrinchera nos va a ir muy mal y la crisis se va a profundizar, pero me imagino que a los sectores empresariales les interesa volver a un sistema de paz en esta continua transformación, porque es donde la economía mejor navega".