Excanciller Valdés advierte a Piñera que su ambigüedad en el lenguaje sobre migración es "populismo"

Gobierno

El presidente de la Comisión de RREE del Senado, Ricardo Lagos Weber, agregó que los dichos del Presidente generan "odio".

La polémica frase del presidente Sebastián Piñera sobre la migración no dejó a nadie indiferente, particularmente por el tono usado por el mandatario. "Hay que cerrar nuestras puertas con machete a los que vienen a hacer daño", señaló ayer, en el marco de una actividad en la ciudad de Antofagasta, provocando una airada reacción particularmente en la oposición.

De hecho, el excanciller Juan Gabriel Valdés abordó el tema a través de su cuenta de Twitter, donde expresó su desacuerdo con el tono utilizado por Piñera.

"No señor. No siga ofendiendo a los migrantes vinculándolos con el crimen y el delito. No percibe acaso que esas palabras han envenenado a países enteros? Una ley de migración sí. La migración como delito no. Esa ambigüedad es populismo", fue el áspero emplazamiento del excanciller al presidente de la República.

En una línea similar, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, senador Ricardo Lagos Weber, acusó al gobierno, en general, de utilizar en su favor el miedo de algunos sectores a la migración y al Presidente, en particular, de usar un lenguaje de "odio".

"El gobierno le habla a un sector de chilenos que tienen dificultades y miedos con la migración. El Presidente usa un lenguaje de odio que, además de inaceptable para un humanista, no ayuda en nada a ese sector de chilenos que sienten ansiedades ante la migración ya que exacerba sus sustos al criminalizar a los migrantes", sentenció el senador PPD.

Y añadió que "yo defiendo el derecho a la migración y creo que este tema debe ser abordado de manera multilateral y no aislacionista como lo propone el gobierno".