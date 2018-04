Hacienda informa plan de emisión de deuda pública por hasta US$ 7.000 millones en 2018

Gobierno

El Ministerio estima que las subastas se iniciarían durante el mes de mayo.

El Ministerio de Hacienda informó que el Fisco emitirá bonos, tanto en pesos como en Unidades de Fomento, por un monto total de hasta el equivalente a US$ 7.000 millones aproximadamente durante el año 2018.

Estas emisiones se enmarcan dentro del margen de endeudamiento que autoriza la Ley de Presupuestos para el año 2018 y que se requieren para financiar los compromisos contenidos en esa legislación.

Las emisiones se realizarán a través de la Tesorería General de la República y contarán con autorización previa expedida mediante decreto supremo.

Siguiendo con el plan de incrementar la liquidez y profundidad en el mercado local de renta fija, se continuarán potenciando referencias tanto para la curva nominal como en UF. De este modo, el Fisco realizará 4 nuevas emisiones y 4 reaperturas de papeles de referencia, permitiendo reforzar la profundidad de cada uno de ellos.

Los montos a emitir para cada uno de los bonos de referencia o benchmark son los siguientes:

• Bonos en pesos con vencimiento en 2023, hasta por US$ 1.500 millones (Nueva Emisión).

• Bonos en pesos con vencimiento en 2030, hasta por US$ 1.400 millones (Nueva Emisión).

• Bonos en pesos con vencimiento en 2035, hasta por US$ 600 millones (Reapertura).

• Bonos en pesos con vencimiento en 2043, hasta por US$ 500 millones (Reapertura).

• Bonos en UF con vencimiento en 2023, hasta por US$ 1.000 millones (Nueva Emisión).

• Bonos en UF con vencimiento en 2030, hasta por US$ 900 millones (Nueva Emisión).

• Bonos en UF con vencimiento en 2035, hasta por US$ 600 millones (Reapertura).

• Bonos en UF con vencimiento en 2044, hasta por US$ 500 millones (Reapertura).

El calendario específico de las colocaciones a realizarse a través de subastas, incluyendo las fechas y los montos, se informará una vez cumplidos los trámites de rigor.

El Ministerio de Hacienda estima que las subastas se iniciarían durante el mes de mayo. Con todo, estos antecedentes podrían estar sujetos a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones de mercado y/o en las necesidades de financiamiento del gobierno. Si ello ocurriera, se informará oportunamente.