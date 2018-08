Hacienda revela monto que recaudará el Fisco con proyecto de modernización tributaria

Gobierno

Las medidas que reducen la recaudación suman US$ 1.044 millones en régimen, de los cuales US$ 833 millones corresponden a integración total.

El Ministerio de Hacienda aseguró que el proyecto de Modernización Tributaria que esta tarde ingresó al Congreso, permitirá al Fisco recaudar US$ 428 millones adicionales en régimen.

El texto, de casi 300 páginas (puedes revisarlo aquí), enfatiza que el objetivo del gobierno es darle una mirada de futuro al sistema tributario para un Chile que busca el desarrollo integral, sustentable e inclusivo, con reglas claras y certeras, y además resguarda los equilibrios fiscales.

Es así como a través de un comunicado emitido de Hacienda, explicaron que con el nuevo esquema impositivo en régimen hacia 2023, el costo de la integración total del sistema ascenderá a US$ 833 millones anuales. A esta cifra, se suman como costo las normas de tributación internacional, que implica una merma de US$ 7 millones, y los beneficios pro inversión, que ascienden a US$ 204 millones. Estos últimos son: depreciación instantánea para el 50% del activo por dos años, depreciación instantánea en La Araucanía también por dos años y reducción del plazo de recuperación del IVA por compra de activo fijo.

Precisaron que la merma en términos fiscales, que en total asciende a US$ 1.044 millones, se verá compensada mediante las siguientes medidas:

• Boleta electrónica obligatoria, que en régimen recaudará US$ 1.181 millones por reducción de evasión.

• Nuevo impuesto a la economía digital y mayor fiscalización del comercio transfronterizo, que aportará en régimen US$ 251 millones.

• Modificación del Impuesto Verde, que allegará recursos por US$ 40 millones.

La suma de estas tres últimas medidas asciende a US$ 1.472 millones al año, según el informe financiero del proyecto.

Por lo tanto, el proyecto de Modernización Tributaria permitirá al Fisco recaudar en términos netos US$ 428 millones adicionales, en moneda de 2023, equivalente al 0,1% del PIB, una vez que el nuevo sistema esté en régimen. "La Modernización Tributaria tendrá un efecto neutro en la recaudación e incluso positivo", recalcó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín.

Tras el ingreso de la iniciativa, el secretario de Estado realizó un punto de prensa para aclarar dudas y ahondar en el impacto de las medidas que considera el proyecto.

El proyecto tiene un foco claro en la clase media y una de las medidas en esta dirección es que se eleva de UF 2.000 a UF 4.000 el límite superior del precio de las viviendas en que las empresas constructoras pueden usar el crédito especial del IVA. Así, se mantiene un crédito de 65% del IVA para viviendas hasta UF 2.000 y para las viviendas entre UF 2.000 y UF 4.000 un crédito de 45% del IVA. En ambos casos mantiene el tope de UF 225.

Sobre esta medida, el titular de Hacienda dijo hoy que en un mercado competitivo esto debiese tener un impacto positivo para la clase media. "Los beneficios deberían llegar a la gente. La vez pasada, cuando se eliminó ese beneficio, subieron los precios para las familias de clase media en Chile. Eso ocurrió luego de la Reforma Tributaria del 2014. Nosotros esperamos que ahora esto se revierta", explicó la autoridad.

Revisa el detalle del informe financiero aquí.