Gobierno

Futuro ministro de la Segpres se reunió con la mesa de la Convención, donde reiteró respeto a la autonomía de las decisiones del organismo.

Dos puntos altos tuvo ayer la intensa agenda de la Convención Constitucional. Por la mañana, el anuncio del retorno de Rodrigo Rojas Vade al organismo marcó el cruce de reacciones, para luego por la tarde concentrarse las miradas en la reunión de la mesa directiva con el futuro ministro de la Secreteraría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y la subsecretaria Macarena Lobos.

El tono de este encuentro, no obstante, disto del provocado por la decisión del convencional elegido por el distrito 13 El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Ramón, quien anunció su renuncia en septiembre de 2021 después de que reportaje revelara que mintió al postular al asegurar que padecía de cáncer.

En la cita con las autoridades del nuevo gobierno Jackson planteó que el próximo Ejecutivo respetará la independencia del órgano redactor de la nueva carta fundamental, aunque al mismo tiempo expresó que espera que el debate en temas políticos -como la eliminación del Senado- no afecten las mayorías parlamentarias que se requieren para impulsar la agenda legislativa.

Sin desconocer la molestia del algunos sectores políticos como los socialistas -que forman parte del equipo del futuro gobierno, lo que podría afectar la agenda legislativa-, el futuro personero dijo entender las complejidades que supondrá su labor desde el 11 de marzo. Pero, agregó que le parece "sano" separar discusiones: una, es el mandato de la Convención respecto a las normas que regirán el país en los próximos 20 o 30 años; y otra cosa son los proyectos de ley que se deben materializar.

Para temas prioritarios, como la reforma tributaria, de pensiones, y la salud, sostuvo que los parlamentarios van a tener que enfrentarse a estos dos procesos paralelos. "Esperamos que eso se entienda al momento de discutir los proyectos en el Congreso", afirmó.

Jackson también señaló que entregaron todo su apoyo a la labor de la Convención, recordando que "para nadie es un misterio y fue así explicitado en campaña, que es voluntad del presidente Boric que este sea un proceso exitoso y se entreguen las facilidades para llegar a buen puerto".

Junto a Jackson y Lobos, participaron del encuentro la presidenta del organismo, María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez y los otros vicepresidentes.

Polémico retorno

Fue la misma Quinteros quien informó ayer que el convencional Rodrigo Rojas Vade les envió un correo electrónico a las 4 de la mañana de este lunes.

Ahí anunciaba que retomaba funciones en la Convención el martes 1 de marzo, sin precisar en qué modalidad presencial o telemática; y reconociendo que la mesa no tiene atribuciones para impedir su retorno.

Ante la compleja situación, Quinteros llamó a la Cámara Alta a reactivar y aprobar el proyecto de ley que permite la renuncia del convencional. "Al Senado por favor que resuelva esto, daña nuevamente a la Convención y a la fe pública, porque este proceso lo estamos llevando los 154 de buena manera", expresó.

Domínguez añadió que "la posibilidad de renuncia no depende de la Convención. Existe un proyecto de ley en el Senado que está suspendido, el llamado es a que tramiten este proyecto que habilita la renuncia del convencional, esto nos distrae del trabajo central".

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram durante la madrugada de ayer, Rojas Vade aseguró que si no se crean los mecanismos que le permitan concretar su renuncia formal retomará sus funciones en la Convención Constitucional (CC).

"Me comprometí a renunciar formalmente cuando existiera un proyecto de ley que me lo permitiera. Sin embargo, hace meses que el proyecto de ley que resuelve esta situación duerme en el Congreso. Yo mantengo mi compromiso de renuncia", aseguró. Pero, agregó que "si no se me permite renunciar, estoy obligado a retomar mis funciones como convencional".

Su planteamiento se da en un contexto donde recibe dieta.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, afirmó que la renuncia por enfermedad grave ya está considerada en la Constitución y lo instó a dimitir de inmediato.

Sobre el reemplazo de un convencional independiente, indicó que "hay un vacío legal y un proyecto en curso que lo aborda y que se retomará este miércoles", según acordaron los comités del Senado.

En el marco del proceso constitucional, la directiva de la CPC, encabezada por Juan sutil, expuso ayer ante la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho que visitará la Convención.