La dura réplica del timonel DC al Presidente Piñera por su defensa de Castillo

Gobierno

Fuad Chahín advirtió que el Presidente "debiera preocuparse de construir grandes acuerdos y de mejorar el estándar que se le exige a sus funcionarios en vez de rebajarlo".

La defensa cerrada del presidente Sebastián Piñera a su subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, no ha hecho más que profundizar las diferencias con la Democracia Cristiana y la molestia de sus principales dirigentes y representantes; por lo mismo hoy el timonel de la colectividad, Fuad Chahín, retrucó al mandatario en duros términos su argumentación de que si cede en sacar al funcionario de salud, después le pedirán que remueva a otros.

Consultado acerca de los dichos del Presidente Chahín advirtió que "el Presidente se equivoca, además, porque lo que hace con esto es generar un clima de mayor confrontación, parece que el Presidente trata de que en vez que discutamos de sus reformas, de los problemas que tienen sus reformas, de cómo significan retroceso, quiere que el día de mañana, si es que se rechazan, decir que no es porque sean malas, sino que es por una actitud de determinados partidos".

En este contexto, quien hasta hace sólo unos días era visto como uno de sus principales aliados en la oposición, defendió con fuerza la postura falangista respecto de Castillo, replicando al mandatario: "Le quiero decir al Presidente que no se confunda, que si nosotros tenemos una actitud crítica respecto de alguna de sus reformas, como la tributaria, es porque no aseguran la recaudación, porque son regresivas, porque no son procrecimiento, y no tiene nada que ver con algún tipo de actitud o pataleta de la Democracia Cristiana", sentenció Chahín.

El máximo dirigente de la DC añadió que en su partido "no estamos para eso y creo que el Presidente de la República debiera preocuparse de construir grandes acuerdos y de mejorar el estándar que se le exige a sus funcionarios en vez de rebajarlo".

En esta teleserie en que se ha convertido la polémica por Castillo, el timonel DC escribió hoy otro duro capítulo. Chahín apuntó con destreza a un flanco que constituyó una de las fortalezas de la campaña de Piñera, poniendo ahora en duda que el mandatario sea capaz de cumplir con las promesas de probidad que hizo al electorado que se inclinó por apoyarlo para volver a La Moneda.

"El único confundido es el Presidente, nosotros jamás hemos hablado de un boicot ni de un chantaje, nosotros estamos en política para legislar, para buscar soluciones a los problemas del país, pero no podemos dejar que pase inadvertido lo que nos parece un error histórico y es que el presidente de la República cambie el estándar; hoy día para ser ministro o subsecretario basta con no ser un criminal condenado por la justicia. Ahora, el principio de probidad, del recto actuar, de ser una persona intachable no es necesario, basta con no ser condenado".

Chahín reiteró la aclaración respecto de la postura DC en relación con Castillo, subrayando que "nosotros nunca hemos hablado de la responsabilidad penal de Luis Castillo, sino sólo de su responsabilidad ética que, además, queda claramente de manifiesto en la sentencia del juez Madrid". Y acusó a Piñera de tener "un problema grave de inconsistencia", ya que "se ha mostrado tan activo en la situación de Venezuela, con lo que nosotros estamos de acuerdo, (...), bueno no se puede tener esa actitud en Venezuela, por un lado; y, por otra parte, tener a alguien que fue, de acuerdo al término que acuñó el propio Presidente, un cómplice pasivo en probablemente una de las causas de atropello a los derechos humanos más importantes de nuestro país, porque se trata del homicidio de un exPresidente de la República. El problema de inconsistencia lo tiene el gobierno no la Democracia Cristiana", concluyó