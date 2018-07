La estrategia del gobierno para atraer talento sub 35

Gobierno

De todos los directores de servicios públicos vigentes, cerca de 550, solo 10 tienen menos de 35 años. El Ejecutivo tiene un plan para revertir esta situación.

Son millenials, nativos digitales y la primera generación que creció casi completamente en democracia. Aunque algunos se consideran “más abiertos al diálogo” y con una mirada “más humana”, otros acotan que son “distintos, pero no mejores”.

Lo cierto es que las cifras del gobierno revelan que actualmente, del total de directores de servicios públicos vigentes -unos 550 de acuerdo al Servicio Civil-, sólo 10 son menores de 35 años.

“Esa cifra la queremos revertir”, cuenta Alejandro Weber, que a sus 34 años lidera precisamente el Servicio Civil. Desde ahí se encuentran impulsando una agenda que permita compatibilizar la experiencia de los funcionarios públicos con la atracción de talento joven. Para ello relanzarán el programa Prácticas Chile, para duplicar los puestos para jóvenes en el Estado, y trabajan en una estrategia para volver más atractiva la administración pública.

Hoy ya son varios los que cumplen funciones en el gobierno como el subsecretario de Deportes, Kael Becerra (32 años); el jefe de servicio de Extranjería, Alvaro Bellolio (32 años); los directores del Sence, Juan Manuel Santa Cruz (32 años); del Fosis, Felipe Bettancourt (33 años); del Senama, Octavio Vergara (33 años); el Superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo (34 años); y Andrés Osorio (29 años) Jefe de la Agenda de Competitividad del Ministerio de Economía.

También se cuentan Raimundo Monge (32 años) Jefe de la División de Coordinación Interministerial Segpres; y Francisca de Iruarrizaga (33 años) asesora en temas de infancia de la Presidencia y secretaria del acuerdo nacional de la infancia

Estilo digital

El jefe del Departamento de Extranjería, Alvaro Bellolio, detalla cuáles son las diferencias. Desde la entidad que dirige, intenta desarrollar su labor en un estilo “mucho más digital e intersectorial. Uno entiende la tradición más análoga que muchas veces está asociada a los abogados y administradores públicos que han sido por décadas los encargados de la administración pública, pero hoy es cada vez más común ver a ingenieros, estadísticos, economistas, sociólogos y otros ocupar enfoques más tecnológicos y cuantitativos para ayudar a los procesos y a la toma de decisiones, en una era donde el análisis de datos masivos o Big Data es fundamental”, afirma.

Por su parte, el superintendente de Educación, Sebastián Izquierdo, sostiene que los sub35 se caracterizan “principalmente por la apertura al diálogo. Más allá de lo técnico, que sin duda existe, es una generación que es capaz de mirar las diversas situaciones desde una perspectiva más humana, en el sentido de que se considera mucho el valor de la persona y lo que los demás pueden entregar para llegar a una mejor solución a la hora de tomar decisiones y resolver conflictos”.

Más empoderados

Los miembros de la nueva generación explican que “cada generación tiene su propia ventaja”. Para Felipe Bettancourt, director del Fosis, la suya está en reconocer la complejidad de los problemas sociales, “que no se resuelven con fórmulas sencillas y que necesitamos de formaciones y experiencias distintas para abordarlos”. “Desde ahí, tenemos una lógica muy transversal donde sabemos que todos los actores tienen algo que aportar para enfrentar los grandes problemas del país, todos estamos llamados a actuar desde nuestros espacios”.

Aseguran que en el Chile de hoy la sociedad está mucho más empoderada. “Una sociedad que quiere cambiar los ejes de discusión pública y que desafía a los servidores públicos a hacer cada vez un mejor trabajo, más eficiente y focalizado en lo que realmente necesitan las personas”, agrega el jefe de la División de Coordinación Interministerial de la Segpres, Raimundo Monge.

A su vez el director del Sence, Juan Manuel Santa Cruz (32 años), sostiene que los sub35 crecieron en democracia y de alguna manera al compararse con sus compañeros mayores se percibe que son “distintos, pero no mejores”. “Hemos crecido en una época de colores, y no sólo de blancos y negros. De libertades, y no de restricciones. Eso hace que no tengamos temas tabúes, pero al mismo tiempo seamos conscientes de la importancia de cuidar el diálogo político. Tenemos mucho que aportar a quiénes nos precedieron, pero también mucho que aprender de ellos”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gonzalo Blumel, es el más cercano a esta generación al ser el más joven del gabinete con 40 años y a muchos sorprendió su nombramiento por lo mismo.

“Queremos incentivar y difundir al Estado como una alternativa de desarrollo profesional en centros de formación técnica, en universidades y organismos no gubernamentales enfocados en la vocación de servicio público”, puntualiza Alejandro Weber.