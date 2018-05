Gobierno “La industria también debe entender que llegó el momento de hacer cambios” La titular del Ministerio de la Mujer aborda las principales medidas que impulsará el gobierno desde la próxima semana en el Congreso. Con una agenda recargada se encuentra la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, quien luego de participar en una reunión con el ministro secretario general de la Presidencia, Gonzalo Blumel, analizó con DF algunos aspectos centrales de la agenda mujer lanzada por el Ejecutivo. -¿Qué destacaría del conjunto de medidas anunciadas? -Es importante destacar que el desafío que tenemos como país no se agota en una agenda legislativa o en un programa de gobierno, es un desafío de sociedad y de país para ser integralmente desarrollados. Ningún gobierno y menos el de nosotros se va a arrogar la varita mágica que va a resolver situaciones que tienen que ver con aspectos culturales de la sociedad, pero sí tenemos una responsabilidad y un liderazgo en impulsar esos cambios sociales con programas y políticas públicas e incentivando el debate y la conversación. Los diagnósticos ya están hechos, no estamos inventando la rueda, sino que poniendo voluntad política para que estos cambios sean efectivos. -¿Está definido cómo se financiará la sala cuna universal? -Hay varios proyectos que son importantes y simbólicos para la agenda de mujer. La sociedad conyugal, los dos proyectos de violencia en el pololeo y la violencia integral, sala cuna universal y la reforma a las isapres. Tanto el proyecto de sala cuna universal como el de las isapres están en proceso de formulación, no están definidos en una serie de aspectos. El de sala cuna está más avanzado, ya lo conversamos el martes con el Presidente junto a los ministros de Hacienda y Trabajo, más el de la Mujer. El Presidente nos dio tarea en una serie de definiciones pendientes en financiamiento y la cobertura; pero lo que más nos importa es que la cobertura sea lo más universal posible y que además sea un derecho para los niños y niñas y pueda ser ejercida o por el papá trabajador o la mamá trabajadora. -¿Es posible que el costo sea asumido en parte por el fondo del seguro de cesantía? -Hay varias fórmulas de financiamiento que estamos definiendo, es importante no ser ansiosos y esperar para conocer cuál es el proyecto que se presente al Congreso. -¿Por qué se parte dando urgencia al proyecto que equipara la sociedad conyugal? -Hay razones prácticas y políticas. Es un proyecto que ya tiene un trámite aprobado, está en el Senado y es un tema que ha costado muchísimo modificar a través de la historia republicana de nuestro país. Ya es un hito que se aprobara en primer trámite. Además, por una razón de fondo, porque es un símbolo de la condición desigual que tenemos las mujeres ante la ley. Nosotros vamos a mantener el régimen de sociedad conyugal, pero lo que estamos proponiendo es una sociedad conyugal moderna que incorpore la forma de vida en una sociedad moderna donde hombres y mujeres son igualmente capaces, tienen iguales derechos, deberes y dignidad. -¿Hasta qué punto es efectivo que para terminar con la discriminación a los planes de mujeres en edad fértil podría implicar un alza en los valores de los planes de los hombres? -Hay que aclarar que este tema sí está en el programa de gobierno del Presidente Piñera, la reforma al sistema de salud privado forma parte del programa con toda claridad, esto lo conduce el ministerio de Salud y vamos a trabajar con ellos. Este tema al igual que sala cuna está en un periodo de formulación, está claro el propósito, pero estamos avanzando en las fórmulas para que sea efectivo. Lo estamos trabajando en una mesa técnica. Pero sí es la maternidad la causante de que los planes de las mujeres, especialmente entre los 30 y 40 años que es una fase importante de fertilidad, sean hasta tres veces más caros que los planes de los hombres. Nosotros le estamos pidiendo al sistema que debe tener en consideración que es un costo que deben de pagar en forma igual o equitativa hombres y mujeres, no puede seguir siendo la maternidad un costo que pague exclusivamente la mujer y aquí van a tener que ceder todos, todos van a tener que hacer un esfuerzo. De manera tal que los planes de mujeres y adultos mayores no sean los más altos del sistema. -¿Cómo espera que la industria tome estos temas que han sido bien complejos de legislar? -La industria de isapres también debe entender que es importante y llegó el momento de hacer algunos cambios y que le permita resolver a la propia industria problemas con los usuarios, pero en democracia es natural que cuando los gobiernos proponen cambios para mejorar la vida de las personas que la industria esté atenta y observando, pero estarán invitados a todos los espacios públicos donde se debate el proyecto. -¿Hasta qué punto se puede legislar en una efectiva igualdad salarial? -Lo más importante es ir a las razones por las cuales se les paga menos a las mujeres por igual tarea. Una de esas razones es que prácticamente todos los derechos que son de protección a la familia y la maternidad recaen sobre los hombros de las mujeres y queremos modernizar la legislación. Noticias Relacionadas Gobierno Ahora en DF: Ministerio del Trabajo prepara proyecto de flexibilidad laboral Gobierno El estilo conciliador de Sergio Urrejola, nuevo embajador en Argentina Gobierno Larraín: "Hay que tener cautela en los inicios de la recuperación"

