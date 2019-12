Ministro Briones: "No nos engañemos, sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales"

Gobierno

En radios y en Twitter, el secretario de Estado refuerza la comunicación sobre el paquete de medidas y reconoce lo "impactante" del rápido deterioro de la economía a la luz del negativo golpe al Imacec de octubre.

"A veces cuando se habla de crecimiento económico, muchos chilenas y chilenos piensan que se trata solo de números. Lo cierto es que se trata de personas: trabajadoras y trabajadores; emprendedor@s, dueñas de casa, estudiantes, en definitiva, todos nosotros". Con esas palabras durante la madrugada de este martes el ministro de Hacienda, Igancio Briones partió un hilo en Twitter para explicar las medidas y referirse a la situación país, luego de conocerse la dramática caída de la actividad económica duratne el mes de octubre (3,4%).

"El Imacec de octubre nos ha revelado que el impacto de la crisis que vivimos está siendo mayor a lo previsto. Hemos corregido a la baja el crecimiento de 2019 a un 1,4%, y para 2020 nuestra proyección se reduce a un rango de entre 1% y 1,5%", señaló el secretario de Estado.

"Las causas son evidentes: la violencia, los saqueos y la destrucción tienen frenada a la economía. Mientras no retomemos la cotidianidad, la actividad económica funcionará a media maquina, se producirá a media máquina, se invertirá a media máquina afectando el empleo". enfatizó.

Hora antes, el gobierno anunció el denominado Plan de Protección del Empleo y Recuperación Económica, con medidas destinadas a reactivar la economía, apoyar a las Pymes y proteger los empleos.

Dichas acciones podrán llevarse a cabo tras la inyección de US$ 5.500 millones de recursos y con las que se espera crear 100 mil nuevos empleos para el próximo año, además de rebajas en las tarifas de transporte para adultos mayores, y otras medidas en materia de salud, medicamentos e ingreso mínimo. Aún así, el ministro dijo: "no nos engañemos, sin crecimiento económico se hacen inalcanzables los avances sociales que queremos en pos de un Chile más unido y en que todos participemos de mejor forma del desarrollo".

El ministro Briones aprovechó las redes sociales para reconocer que "por mucho tiempo no fuimos capaces de ver y empatizar a cabalidad con las sentidas demandas en materia de pensiones, transporte, salud y remedios o ingresos laborales mínimos. Es hora de reconocer esta omisión por parte de todos quienes somos o hemos sido autoridades".



"Ahora es momento de enmendar definitivamente el rumbo y trazar una hoja de ruta social compartida, que nos permita seguir avanzando de forma creíble y responsable. No podemos volver a fallar aquí, ni deshonrar las expectativas que se depositan en nosotros. Creemos que los chilenos y chilenas entienden las limitaciones para no poder hacer todo lo que quisiéramos hoy, de una sola vez. Pero no entenderían que no pudiéramos seguir avanzando mañana. Esta debe ser una prioridad", señaló Briones.

El ministro en radios

Una intensa mañana en materia comunicacional tuvo el secretario de Estado. Primero fue en Radio Infinita, luego en Duna. En ambas destacó el punto de inflexión que marca el anuncio hecho ayer con el paquete de estímulo económico e hizo énfasis en que el desempleo es el tema central a abordar.

"Vamos a tener problemas de desempleo, no nos engañemos. Esa es la razón por la que el gobierno anuncia la agenda de reactivación como se dice en todos lados, pero ante todo es una agenda social que busca proteger el empleo" señaló Radio Infinita.

Reconoció que el rápido deterioro de la economía es lo que más preocupa "no cabe duda que las primeras cifras avanzaron con mayor rapidez de lo que creíamos y eso es lo impactante", dijo en Radio Duna.

Ante esto explicó que la señal que da el gobierno con las medidas es clara:"El mensaje central tiene que ver con la protección del empleo" y recalcó que es una variable social evidente a la que hay que hacer frente.

En ambas intervenciones reiteró lo vital que es retomar la cotidianidad para la economía e hizo hincapié en que la violencia y los saqueos es lo que más deteriora las expectativas de los inversionistas. Adelantó que para el próximo año esta se va a ver afectada por lo que es necesario entregar señales en este sentido.

Respecto a implementación del programa que contempla inversión en infraestructura Briones, explicó que el desafío es "gastarlo tal cual está ahí". Para eso al interior del ministerio se está conformando un equipo que monitoreará que este gasto se ejecute.