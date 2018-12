Ministro de Defensa confirmó proyecto para extender carrera militar en cinco años

Gobierno

El ministro de Defensa, Alberto Espina, confirmó que la próxima semana el presidente Sebastián Piñera presentará un proyecto para extender la carrera militar en cinco años.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, el jefe de la cartera aseguró que "cinco años es un tiempo suficiente para alargar la carrera militar y para que los ascensos sean hechos también en base al mérito y no solo a la antigüedad".

"Nosotros la vamos a presentar la próxima semana. El presidente fija la fecha, por lo tanto, yo espero que esté aprobado el año 2019 y espero que las capacidades estratégicas y el cambio de financiamiento, pueda aprobarse a la brevedad. La política militar está avanzando pero eso requiere un proceso de consulta, de análisis, con la sociedad civil", detalló.

Según Espina, también se pretende cambiar el "sistema de financiamiento". Consultado por los "privilegios" para la institución, aseguró que existían algunos que eran "excesivos" pero que "se han ido borrando".

Ruido interno en el Ejército y cuestionamientos a la FACh

El ministro Espina también se refirió a la situación en el Ejército tras la polémica por los dichos del comandante en jefe, Ricardo Martínez, en una reunión con oficiales, y también por la crisis de la institución castrense que está siendo investigada por el denominado caso viáticos.

En esta última línea, el ministro aseguró que el general Martínez, "tiene un muy importante apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. En una institución disciplinada, jerarquizada y obediente, el comandante en jefe es la máxima autoridad. Lo demás son especulaciones. Hoy día los tres comandantes en jefe que tengo yo, cumplen con altos niveles de eficiencia en su labor".

Respecto a los cuestionamientos a la Fuerza Aérea (FACh) por el gasto en el último cambio de mando, aseguró que tenía que ver con una petición del Presidente, quien "estimó que el principio de austeridad había que acentuarlo. Pero, yo quiero destacar lo siguiente, (...) las Fuerzas Armadas en Chile son tremendo aporte para el desarrollo del país".

Según el ministro Espina, las Fuerzas Armadas, "hoy día no se mandan solas en absoluto, eso es una afirmación que no tiene ningún fundamento. Las Fuerzas Armadas están absolutamente subordinadas al poder civil. Desde luego, la destitución de los comandantes en jefe es una atribución del Presidente de la República. La formación del alto mando es una propuesta de los comandantes en jefe que me llega a mí, en calidad de ministro de Defensa, pero que la aprueba el Presidente".

En esa misma línea, destacó que las FF.AA. "no son patrimonio de la derecha ni de la izquierda".