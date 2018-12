Ministro Moreno: "No le haremos el quite (a La Araucanía) como lo hacen tantos políticos”

Gobierno

El titular de Desarrollo Social ha visitado 14 veces La Araucanía desde que asumió. Aquí refuerza la necesidad de avanzar en el Compromiso País, en que se han realizado 121 reuniones, y en el plan de Impulso a la región.

El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ha viajado 14 veces a La Araucanía desde que asumió el cargo el 11 de marzo. Sabe que la tarea de lograr la paz e impulsar el desarrollo productivo no será fácil, por lo que reafirma el compromiso por el plan de impulso a la región y detalla los avances en el Compromiso País.

-¿Qué balance hace del programa Compromiso País lanzado hace un par de meses?

-Muy bien. Se ha iniciado un gran trabajo. Esperamos tener a finales de enero un diagnóstico consensuado de cada uno de los grupos respecto de cada uno de los problemas y también los caminos de soluciones. Ha habido 121 reuniones entre el 22 de octubre y el 14 de diciembre. Se han registrado 24 visitas a terreno, 3 de ellas han sido por reuniones en las mesas regionales en La Araucanía a (mesa de personas indígenas pertenecientes al 40% más pobre). Se registran en promedio 8 reuniones por cada mesa de trabajo en estos casi dos meses.

-¿Cómo es el sistema de trabajo?

-Hemos creado un sistema para coordinar todo esto. Hay personas del ministerio y Virtus Partners, una consultora, que están en cada uno de los grupos, de esa manera sabemos cómo está avanzando y podemos colaborar intercambiando experiencias entre grupos. Tenemos un comité de coordinación. Y la subsecretaría de Evaluación Social lo que ha hecho es un procedimiento para que todos vayan siguiendo una determinada mecánica donde tienen que ir cumpliendo ciertas etapas. El diagnóstico es lo primero. Queremos hacer una reunión de todos los grupos a fines de enero o en marzo para compartir experiencias y ver los avances.

-¿Esta semana estuvo en La Araucanía, notó algunos avances?

-Efectivamente en La Araucanía estamos viendo lo de pueblos originarios que están en el 40% más pobre, estamos viendo un programa piloto en Galvarino, donde estamos trabajando en distintos factores, que tiene que ver con Educación, el aspecto productivo con hacer Agricultura incentiva -en esto nos ayuda Juan Sutil- y ya en algunas comunidades se han iniciado plantaciones. En algunos lugares de La Araucanía podemos hacer un plan de intervención y poder cambiar la realidad que ahí se tiene en determinado tiempo.

-Esta semana estuvo con el papá de Camilo Catrillanca, ¿cómo afecta lo que está sucediendo en ese caso con el trabajo que se está realizando en la zona?

-La tarea que estamos haciendo sabemos que no la podemos resolver, como todos los problemas de la Araucanía, en un día o un año, porque son problemas de décadas y siglos. Sabemos que vamos a tener avances y retrocesos y lo que demuestra las veces que he estado allá y conversar con todos los sectores es que las personas lo que quieren es desarrollo y paz. No perder lo avanzado y perseverar. Hemos tenido hechos muy lamentables, pero con todo lo lamentable que es, no podemos perder lo avanzado.

-¿Las confianzas se lesionan en la zona?

-Ha sido un momento duro, pero que releva la necesidad y las ganas de todo el mundo de retomar el camino de progreso de toda la región y trabajar todos juntos.

-¿Cómo ve el futuro en La Araucanía considerando que mucha gente ha perdido la confianza en la policía?

-La gente a veces tiene mala memoria, las cosas pasan muy rápido y nos dejamos llevar por las imágenes de la última semana. Pero cuando el gobierno asumió el 11 de marzo de este año la Operación Huracán se había descubierto, la información que se había utilizado era completamente falsa, se había incriminado a personas en base a pruebas falsas y eso se había dejado correr sin tomar medidas. Había un serio problema con Carabineros y el 12 de marzo al llegar el Presidente tuvo que actuar y sacar 16 generales y 30 coroneles, cambiar todo el alto mando de Carabineros en la Araucanía. Así comenzamos a 24 horas de llegar. Al mismo tiempo teníamos un conflicto que llevaba 47 días de una huelga de hambre de Celestino Córdova. Lo que hicimos fue meternos, resolver el problema de Carabineros, de Celestino Córdova, iniciar el diálogo con gente que no había tenido oportunidad de sentarse a la mesa, unir grupos muy disímiles, gente a quiénes le habían quemado la casa o que estaban presos a lo mejor injustamente, grupos muy enfrentados que comenzaron a trabajar juntos. Eso comenzó a dar frutos importantes, el nivel de violencia en la región cayó enormemente. Yo lo dije muchas veces: estamos dando solo un pequeño paso e intentar tener un principio.

Hoy la situación a mi juicio sigue siendo la misma, aunque ha pasado algo muy lamentable, pero hay que tener en cuenta que van a suceder hechos como atentados y dificultades, la situación no va a cambiar de un día para otro. Lo importante es comenzar a avanzar para lograr el círculo virtuoso en La Araucanía que con el tiempo la vaya llevando a una ruta de paz y de progreso. He estado ahí en los últimos días y de todos los sectores me dicen que retomemos lo que tenemos, no lo podemos perder, es la única luz de esperanza que tenemos de que las cosas caminen en el sentido correcto. En ese sentido la decisión del presidente es total de mantener La Araucanía como una prioridad y no hacerle el quite como lo hacen tantos políticos respecto de problemas difíciles. El Presidente tiene claro que los países que son grandes, son los que logran incorporar a todas sus comunidades, particularmente a sus pueblos originarios, en una forma de igualdad y sin discriminaciones.