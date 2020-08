Ministro Pérez califica de “pacífica” movilización de camioneros, pero advierte que aplicará Ley de Seguridad si bloquean las rutas

Gobierno

Jefe de gabinete criticó que la oposición solicite hoy implementar dicha norma, algo que -dijo- no hicieron cuando fueron gobierno. Titular de Hacienda desestimó hasta ahora impactos económicos.

"Si se interrumpe la cadena de transportes y suministros, nosotros vamos a aplicar todo el rigor de la ley, eso hoy no ha sucedido", afirmó el ministro del Interior, Víctor Pérez, al hacer un balance de la movilización de los camioneros que han protestado en diversas zonas del país demandando mayor seguridad en las carreteras y agilizar una serie de proyectos de ley sectoriales.

Pérez sostuvo que "la manifestación ha sido en términos pacíficos sin cortar ni bloquear la cadena de suministros y alimentaria. Siendo pasado el mediodía podemos decir que en un 90% ese compromiso de los dirigentes gremiales se ha ido cumpliendo. Lo que tenemos son algunos cortes esporádicos en la carretera, pero en general tenemos una manifestación pacífica".

Explicó que "todas las movilizaciones pacíficas pueden tener espacio. Lo que no, es bloquear ni la violencia. Por tanto, a pesar de dificultades menores en algunos puntos, creo que se ha mantenido la normalidad de la cadena alimentaria y de transportes".

Consultado respecto a si va a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, como lo han solicitado parlamentarios de oposición, aseguró que "la responsabilidad del gobierno es monitorear para tomar las medidas adecuadas, en el evento que se interrumpa la cadena de transportes va a tomar las medidas que las normas legales le permiten. Pero me llama profundamente la atención que quienes más piden la aplicación de esas normas, cuando estuvieron en el gobierno no lo hicieron".

Agregó que "seamos siempre cautos en pedir aplicación de leyes como la Ley de Seguridad del Estado, cuando en situaciones peores, como las del año 2015-16 se impidió el acceso a Santiago, no se ocupó".

Briones ve impacto económico acotado hasta ahora

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, también se refirió a la movilización.

En un punto de prensa luego de presentar la agenda de modernización del sistema de compras públicas, la autoridad afirmó que hasta ahora el impacto económico de la paralización de los camioneros sería acotado.

"Es muy temprano" para determinar ese impacto, señaló el jefe del equipo económico, enfatizando que el nivel de adhesión "por lo que veíamos esta mañana era de un tenor parcial".

"La legitimidad de los fines no puede nunca ser sinónimo de la legitimidad de los medios. Uno puede tener un fin que es sostenible, legítimo, razonable, en el que uno puede o no estar de acuerdo, pero esa causa, ese fin, no da pie a que uno pueda usar cualquier medio", manifestó el secretario de Estado.

El ministro señaló que "los actos de fuerza, los de presión, cualquiera sea, que interrumpen el normal funcionamiento de las carreteras, de la economía, de los espacios públicos, son cuestiones como país, independiente del sector de donde vengan, que uno debiera tener siempre a la vista, estar alerta e insistir en este principio de que la legitimidad de los fines no es nunca sinónimo de la legitimidad de los medios".