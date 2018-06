Gobierno Ministros se desplegarán en regiones para difundir mensaje de "sello social" del gobierno Desde el jueves a sábado de la presente semana los ministros junto a los subsecretarios se desplegarán en todo el país. Rodolfo Jara La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, informó luego de la reunión habitual del comité político en La Moneda, que desde el jueves a sábado de la presente semana los ministros junto a los subsecretarios se desplegarán en regiones para difundir el mensaje de "sello social" manifestado por el Presidente, Sebastián Piñera, en su cuenta pública del pasado 1 de junio ante el Congreso. La secretaria de Estado informó que "todos los ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores vamos a trabajar en terreno con las personas dándoles a conocer el compromiso del gobierno con cada región". Agregó que "las regiones son muy importantes, Santiago no es Chile, vamos a estar en terreno como un gobierno cercano, escuchando sus anhelos y que eso se transforme en las políticas públicas del gobierno". La vocera dijo que el discurso del pasado viernes "confirma que sello social marcado por el Presidente en la línea de proteger y promover a los sectores más vulnerados y la clase media, que sale adelante. Este sello social de campaña va a marcar nuestro programa de gobierno". *DESPLIEGUE REGIONAL DE MINISTROS - CUENTA PÚBLICA PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA* -Arica y Parinacota: Ministro de Defensa (6 de junio).

-Tarapacá: Ministro de Economía (8 de junio).

-Antofagasta: Ministro del Interior (7 de junio).

-Atacama: Ministro de Agricultura (8 de junio).

-Coquimbo: Ministro de Desarrollo Social (8 de junio)

-Valparaíso (zona Costa): Ministerio de Justicia (7 de junio).

-Valparaíso (zona Cordillera): Ministerio de Educación (8 de junio).

-O´Higgins: Ministerio de Vivienda (7 de junio).

-Maule: Ministra del Medio Ambiente (7 de junio).

-Ñuble: Ministra de Cultura (8 de junio).

-Bío Bío (Concepción/Talcahuano): Vocera de Gobierno (8 de junio).

-Bío Bío (Los Angeles): Ministra de Transportes (8 de junio).

-Bío Bío (Lota y Coronel): Ministro de Salud (8 de junio).

-La Araucanía: Ministra de la Mujer y Equidad de Género (8 de junio).

-Los Ríos: Ministro Secretario General de la Presidencia (8 de junio).

-Los Lagos (Osorno): Ministra de Energía (8 de junio).

-Los Lagos (Puerto Montt): Ministra del Deporte (7 de junio).

-Aysén: Ministro de Bienes Nacionales (8 de junio).

-Magallanes: Ministro de Obras Públicas (8 de junio). En cada región, los ministros cumplirán las siguientes actividades:

-Consejo de Gabinete Regional.

-Entrevistas con medios locales.

-Actividad en terreno y con participación de ciudadanos (pauta o díalogo).

