Gobierno Minuto a minuto: Piñera anuncia reforma al sistema de Isapres y que mantendrá impuestos a las empresas Prensa Presidencia A las 11.00 hrs. de esta mañana comenzó la primera Cuenta Pública del presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato. El itinerario consideraba un exhaustivo protocolo con horarios definidos y fijaba el término de la ceremonia a las 12.30 hrs., pero todo se retrasó alrededor de una hora y el mandatario finalmente cerró su discurso a las 13.21 hrs. La jornada estuvo marcada por la fotografía oficial de los 32 ministros y ministras con el presidente de la República, Sebastián Piñera, en Cerro Castillo, la que también consideró una fotografía con sus siete ministras. El discurso que se extendió por más de dos horas consideró un repaso por los 82 días de gobierno y destacaron los anuncios en materia tributaria, infraestructura e Isapres. Tras la Cuenta Pública, el mandatario se retiró del Congreso y participará junto a su esposa y parlamentarios de Chile Vamos, de un almuerzo en el Palacio Presidencial en Cerro Castillo. Siga aquí el minuto a minuto: 13.24 hrs. Se levanta la sesión en el Salón de Honor del Congreso y el presidente Piñera se retira junto a Cecilia Morel en medio de vítores del oficialismo. 13.21 hrs. Presidente Piñera finaliza su discurso señalado que: "Un país unido progresa con la fuerza de la libertad, la justicia y la solidaridad". 13.18 hrs. "Más que guardianes del pasado, somos constructores del futuro. Hoy nos corresponde a nosotros estar a la altura del desafío de nuestro tiempo y cumplir con nuestra misión, que no es otra que conquistar el desarrollo integral, derrotar la pobreza y construir una patria grande, justa y buena para todos". 13.17 hrs. Presidente Piñera recuerda a Arturo Prat para hacer llamado a chilenos a comprometerse con Chile y su futuro. 13.14 hrs. Piñera aboca su discurso en hablar de la ciencia y la tecnología y asegura que próximamente popondrán la Agenda del Futuro y la creación de un Consejo de Futuro, "que esperamos se integre con el Consejo creado por este Congreso, y al cual invitaremos a los ex Presidentes de la República". 13.12 hrs. Se transformará el Zoológico Metropolitano de Santiago en el Cerro San Cristóbal en un gran Eco-Parque, que casi cuadruplicará su superficie actual. 13.11 hrs. También en la Cuenta Pública, el mandatario dijo que impulsarán una agenda que promueva la tenencia responsable de mascotas y el bienestar y protección de los animales, especialmente los domésticos. 13.10 hrs. En materia de Vivienda, Piñera anunció que "avanzaremos para hacernos cargo del déficit de vivienda cuantitativo, que se acerca a las 400 mil unidades, y el cualitativo, que supera el millón de unidades". En ese sentido, dijo que "pronto" anunciarán los nuevos subsidios de arriendo y compra de viviendas para la clase media y nuestro programa para erradicar campamentos. 13.09 hrs. Siguiendo en Justicia, el gobierno retomará el plan de 11 medidas para mejorar las condiciones de vida de la población penal, el que fue impulsado en el año 2010, y avanzará en la construcción de nuevas cárceles. 13.08 hrs. En Justicia y los Derechos Humanos, anunció que realizarán una modernización de la Reforma Procesal Penal y Civil, así como del Código Penal e impulsarán los Tribunales Contenciosos Administrativos. 13.06 hrs. También se conectará por fibra óptica la Red Nacional de Espacios Culturales, para permitir la interconexión entre ellos y la transmisión en línea de grandes eventos culturales; se avanzará en el desarrollo de la red de Teatros Regionales y Centros Culturales a nivel comunal; se impulsará un plan nacional de puesta en valor del patrimonio cultural: se apoyará a artistas y se pondrá en plena marcha nuestra nueva y renovada Institucionalidad Cultural. 13.05 hrs. En matería de cultura, se promoverá un libre y amplio acceso, tanto en forma tradicional como digital. En ese sentido, destacó la ampliación que hizo el gobierno de ampliar de uno a dos los Días del Patrimonio Histórico y Cultural. 13.04 hrs. "Piñera anuncio que el país se prepará para ser la Sede de los Juegos Panamericanos 2023. 13.03 hrs. El gobierno va a promover el deporte masivo, con la meta de superar los 4 millones de deportistas, impulsará el deporte de alta competición; fortalecerá la infraestructura deportiva. 13.02 hrs. En el terreno del Deporte, Piñera anuncia que darán "un gran impulso en transformar a Chile en un verdadero país de deportistas y con una cultura de vida sana". 12.58 hrs. Se reemplazará la Ley Reservada del Cobre por un sistema plurianual con fondo especial para enfrentar eventualidades. 12.57 hrs. Se avanzará hacia Fuerzas Armadas multivalentes, que integren de mejor forma sus tres ramas, también se extenderá y modernizará la carrera militar. 12.56 hrs. Gobierno promoverá sanciones mayores para incivilidades, comercio ambulante, venta clandestina de alcohol, entre otros. 12.53 hrs. Se potenciará a las pymes poniendo en marcha el Proyecto Todo Chile Emprende. 12.52 hrs. También, se propondrá la creación de Consejo Permanente para la Modernización del Estado y el Proyecto de Ley de Transformación Digital. También se enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Integridad Pública que aborda los requisitos para ingresas al Servicio Público y sus limitaciones. 12.51 hrs. Gobierno avanzará en modernización del Estado, impulsando la Plataforma Digital Chile Atiende e implementar el proyecto Chile sin Papeleo. 12.50 hrs. Se pondrá en marcha el futuro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y potenciará a Chile como país de Laboratorios Naturales. 12.49 hrs. En infraestructura, se creará la Ruta 5 del Siglo XXI, con doble calzada desde Arica a Puerto Montt, se avanzará en la ruta longitudinal de la Costa y la Cordillera, y se extenderá la Carretera Austral. Además se construirá una Carretera Digital y Red de Fibra óptica de alta velocidad. 12.46 hrs. En los próximos días se enviará al congreso nuevo Sistema de Evaluación Ambiental y nueva Institucional Ambiental que incluirá el nuevo Servicio de Parques y Biodiversidad. 12.45 hrs. Se avanzará en traspasar funciones, atribuciones y recursos a regiones y comunas, además de fortalecer mecanismos de transparencia. Comunas informarán a Contraloría sobre balances, gastos, inversiones. 12.40 hrs. Gobierno implementará Plan Chile sin Barreras para incorporar telepeaje a autopistas interurbanas de acceso a la RM y progresivamente a todo el país. 12.39 hrs. Se pondrá en marcha Plan Transporte Tercer Milenio, que reemplazará al actual Transantiago. Metro será eje estructurante del transporte público. Se agregarán 57 kms. A la red del transporte subterráneo, 44 estaciones y 5 nuevas comunas. 12.38 hrs. Este lunes el Presidente enviará al Congreso un Proyecto de Ley que da autonomía al Consejo Fiscal. Además, se creará Oficina de Competitividad, Inversión y Productividad. 12.36 hrs. Piñera anuncia que se modernizará Sistema Tributario y mantendrá tasa de impuesto corporativo a las empresas "dadas las dificultadas heredadas y la envergadura y urgencia de las reformas sociales y proyectos estructurales". 12.35 hrs. Gobierno promoverá especialización de funciones policiales, haciendo que Carabineros se concentre preferentemente en roles de prevención y protección y PDI en investigación de delitos. También, se modernizará la Ley de Inteligencia. 12.34 hrs. En seguridad, se modernizará administrativa y operativamente a Carabineros y se implementará sistemas de auditorías y nuevo sistema de gestión policial. 12.33 hrs. Presidente señala que se impulsará política de envejecimiento a través de Plan Adulto Mejo 12.32 hrs. En relación a las pensiones, Piñera dice que implementán tres iniciativas. 12.31 hrs. Respecto a lo anterior, el mandatario advirtió que "las isapres también van a tener que aportar". 12.30 hrs. El mandatario detalla que con esta reforma "se avanzará hacia un sistema más solidario que permita avanzar hacia el fin a las prexistencias y discriminaciones en el acceso y costos de la salud". 12.30 hrs. El presidente anuncia reforma al sistema de Isapres. 12.29 hrs. "Iniciaremos la modernización de Fonasa, avanzando hacia un nuevo seguro social de salud, que mejore los servicios recibidos por los pacientes y la eficiencia del gasto en salud", anuncia. 12.28 hrs. Las medidas: Reforma al Sistema de Atención Primaria, Crear la carrera de especialidad para Médicos de Atención Primaria y unidades médicas en las especialidades con mayor déficit como otorrinolaringología, anestesiología, traumatología, oftalmología y atención odontológica. 12.27 hrs. El presidente da a conocer las iniciativas en materia de salud ya que considera que "requiere cirugía mayor" y detalla ocho medidas en esa área. 12: 26 hrs. "Ningún joven con voluntad y talento se quedará fuera de la educación superior por falta de recursos", dice el mandatario. 12.20 hrs. Presidente es ovacionado al mencionar que "no es justo ni aceptable que en el Chile de hoy la cobertura de la educación pre escolar sea inferior a la cobertura de la educación superior y por eso vamos a poner a los niños primeros en la fila". 12.19 hrs. Sebastián Piñera anuncia cuatro grandes prioridades en materia de educación; mejorar calidad; avanzar hacia un acceso universal y gratuito a la educación temprana, incluyendo salas cunas, jardines infantiles, niveles kínder y pre kínder; mejorar la educación técnico-profesional a nivel escolar y superior; cuarto, modernizar sistema de capacitación. 12.18 hrs. Sebastián Piñera anuncia cuatro grandes prioridades en materia de educación; mejorar calidad, avanzar hacia un acceso universal y gratuito a la educación temprana, incluyendo salas cunas, jardines infantiles, niveles kínder y pre kínder. 12.17 hrs. Gobierno presentará Proyecto de Ley que garantizará derecho universal a Sala Cuna para hijos de madres trabajadoras dependientes o padres. 12.16 hrs. Próxima semana se enviará al gobierno nueva Ley de Adopción, que agilizará el proceso y "pondrá los derechos del niño como principal prioridad". 12.14 hrs. Presidente Piñera señala que gobierno Impulsará Agenda del Acuerdo Nacional por la Infancia, y promoverá Proyectos de Ley que crean el Servicio de Protección a la Infancia y el Servicio de Reinserción Juvenil, para reemplazar al actual "fracasado" Sename. 12.13 hrs. Se implementará Red Clase Media Protegida, que generará oportunidades de progreso y garantizará condiciones de seguridad frente a la adversidad. 12.11 hrs. Primer anuncio: Gobierno presentará Proyecto de Ley para Crear el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. 12.05 hrs. "Defenderé con absoluta decisión y con toda decisión los tratados vigentes y el derecho internacional, nuestro territorio, mar y soberanía", indicó. 12.06 hrs. Piñera dice que en todos los viajes que ha realizado el gobierno "hemos reafirmado nuestro compromiso con los derechos humanos, la libertad y la democracia, manifestando con fuerza nuestro compromiso y solidaridad con la lucha del pueblo venezolano por recuperar su libertad, su democracia y su progreso". 12:04 hrs. En materia de relaciones internacionales, destacó que "nos hemos empeñado en la firme defensa de los legítimos derechos de Chile". 12.03 hrs. La entrega de subsidios de arriendo para la clase media y adultos mayores; y el lanzamiento del "Plan de Invierno: Chile Preparado", también valoró el mandatario en su Cuenta Pública. 12:02 hrs. También destacó la nueva norma recién aprobada que prohíbe el uso de bolsas plásticas en el comercio del país. 12:01 hrs. Ahora Piñera hace énfasis en el reimpulso a la Ley de Fármacos II, en el proyecto que extiende la gratuidad a los estudiantes de la educación superior técnico-profesional, el relanzamiento del Programa Elige Vivir Sano. 12:00 hrs. En materia de terrorismo, asegura que presentaron un Proyecto que incorpora importantes y necesarios perfeccionamientos a la Ley Antiterrorista y hace el llamado a que "sea prontamente aprobado por este Congreso". 11.59 hrs. "Durante este mes enviaremos al Congreso dos proyectos de Ley que buscan fortalecer el combate contra la delincuencia y el narcotráfico, fenómenos muchas veces íntimamente ligados. El primero busca combatir con mayor eficacia los temidos Portonazos; el segundo proyecto fortalece el control de la delincuencia juvenil". 11.58 hrs. Pese a todo, Piñera afirma que "esta tarea recién comienza" y anuncia más medidas en materia de seguridad. 11.57 hrs. "Las tres primeras rondas efectuadas han permitido detener a más de 12 mil sospechosos, muchos de ellos con órdenes de detención pendientes. Han permitido sacar a miles de delincuentes a nuestras calles", dice el jefe de Estado. 11.56 hrs. El mandatario destaca el inicio de "Rondas Preventivas de Vigilancia", en que Carabineros salen, sin aviso previo, a patrullar todos los sectores del país. 11.55 hrs. "En lo operativo, y para lograr mayor eficacia en su labor de protección de la ciudadanía, otorgamos nuevos medios para combatir el crimen y asegurar la tranquilidad ciudadana, como los primeros 256 patrulleros entregados el 7 de abril o el paso de 2.650 carabineros de funciones administrativas a tareas operativas en la calle", afirma. 11.54 hrs. Piñera celebra las medidas que han tomado en materia de seguridad como nombrar nuevo General Director y reemplazar a 15 Generales del Alto Mando; además de reforzar y modernizar a las policías. 11.53 hrs. "Hemos desplegado, desde el primer día, un decidido y tenaz esfuerzo, porque se trata de un combate contra un enemigo cruel, despiadado y poderoso, que no respeta a nadie ni a nada", enfatizó. 11.52 hrs. La lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo se toma el discurso del presidente. "Es de gran urgencia y preocupación ciudadana", dice. 11.51 hrs. "Este lunes firmamos el Proyecto de Reforma Constitucional que establece el deber del Estado de promover la igualdad de derechos y dignidad entre hombres y mujeres en nuestro país", añadió. 11.51 hrs. "Pondremos urgencia al Proyecto de Ley que les asegura el fuero maternal y mejoraremos los protocolos de Gendarmería para asegurar la dignidad de las mujeres privadas de libertad, especialmente las que van a ser madres", anunció el mandatario. 11.50 hrs. Piñera hace un repaso de las principales acciones del gobierno en materia de equidad de género: Ley de Universidades Estatales, convenio entre el Ministerio de Defensa Nacional y el de la Mujer y Equidad de Género para terminar con la discriminación arbitraria a las mujeres en las Fuerzas Armadas. 11.49 hrs. "Ha llegado el tiempo de asumir nuestra historia, con sus luces y sus sombras, recuperar el tiempo perdido y marcar un antes y un después en la forma que tratamos a nuestras mujeres", dice en medio de aplausos. 11.48 hrs. "Nuestra firme determinación de promover un cambio legal y cultural hacia relaciones de equidad y respeto entre mujeres y hombres", dice Piñera. 11.47 hrs. Piñera hace un guiño a Bachelet y destaca que dentro de la agenda de género también incluye un proyecto del gobierno anterior que apunta al derecho de la mujer a una vida libre de violencia; además de proyectos del primer gobierno. 11.46 hrs. Ahora, el mandatario enfoca su discurso en la mujer y la equidad de género. 11.40 hrs. El mandatario repasa las acciones que ha hecho el gobierno en materia de la infancia. 11.39 hrs. El jefe de Estado recalca su prioridad hacia la infancia recordando que apenas asumió el gobierno se traslado a un hogar del Sename. 11.35 hrs. También tuvo lugar en su discurso el diálogo para un Acuerdo por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía. 11.34 hrs. Piñera enfoca su discurso en las mesas de trabajo que ha constituido: la Seguridad Ciudadana, la de la Salud y para el Desarrolllo. 11.33 hrs. En esa línea, destaca la Mesa de Trabajo para un Acuerdo Nacional por la Infancia que fue la primera que constituyeron. 11.32 hrs. "Los que se han restado saben que tienen las puertas abiertas", dice el mandatario. 11.31 hrs. Piñera agradece a quienes han participado de esas mesas de trabajo y han aportado "a la unidad y amistad cívica". 11.30 hrs. Tras amplio llamado a la unidad, Piñera destaca las "amplias mesas de trabajo transversales" que ha realizado su gobierno en las cinco prioridades que detalló. 11.28 hrs. Piñera hace un repaso de sus primeros 82 días en el gobierno. 11.27 hrs. El presidente recuerda las cinco grandes prioridades de su gobierno: retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo; reformar la salud; mejorar la calidad de la educación; asegurar un nuevo y mejor trato para nuestros niños, mujeres, adultos mayores, discapacitados, clase media y nuestras regiones y mundo rural. 11.27 hrs. Y como gran prioridad Piñera hace énfasis especial en el crecimiento económico. 11.26 hrs. Piñera asegura que la promesa de campaña sigue en pie: "Nuestras prioridades son las prioridades de los chilenos" 11.25 hrs. Durante su discurso, el mandatario hace variadas alusiones a la importancia de la unidad para alcanzar el desarrollo. 11.24 hrs. "La libertad se restringe si no creamos las oportunidades para que todos puedan vivirla y se resiente si los frutos del progreso se concentran en pocas manos", añadió. 11.23 hrs. "La política y el Estado deben oxigenar y no ahogar la libertad (...) Siempre que asfixiamos la libertad, terminamos atentando contra el progreso y la justicia", dice el mandatario. 11.22 hrs. Con todo, Piñera celebra que en los meses recientes se está restableciendo la confianza y Chile se pone nuevamente en marcha hacia el desarrollo. 11.21 hrs. Y continuó señalando que "la protección de nuestra infancia se debilitó y el acceso a una salud de calidad se deterioró, la calidad de la educación se estancó y la situación migratoria, simplemente, se salió de control". 11.20 hrs. También enfatiza en otras áreas que se vieron perjudicadas en el gobierno de Bachelet como la seguridad "que se manifestaron en el aumento de la delincuencia, el temor y el narcotráfico". Tampoco se actuó con decisión y urgencia al conocerse las graves irregularidades en Carabineros", criticó. 11.19 hrs. "Chile tuvo el peor desempeño económico en tres décadas y vio amenazado aquel sólido liderazgo y dinamismo que había hecho nuestro país modelo de América Latina", dice Piñera. 11.18 hrs. Piñera enfatiza en el poco crecimiento económico durante el gobierno de Michelle Bachelet y asegura que reformas Tributaria y Laboral perjudicaron. 11.17 hrs. El jefe de Estado afirma que si bien reconocen los logros y avances de los años recientes, también es importante sincerar "la situación en que recivimos el país": "Este progreso se vio interrumpido porque descuidamos el valor de los acuerdos y del crecimiento económico". 11.15 hrs. Piñera dice que los chilenos ya vivieron una primera transición, la de la Democracia liderada por Patricio Aylwin, y ahora afirma vivirán una segunda a su mando, una que "permitirá conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza y promover a nuestra clase media". 11.13 hrs. El mandatario hace un recordatorio a la historia de Chile y destaca la importancia de la unidad, amistad cívida, diálogo y respeto; y recuerda "el peligro de los intentos refundacionales y la lógica de la retroexcavadora, que no entienden que los países progresan con el aporte de todos". 11.10 hrs. Piñera dice que "la gran mayoría que obtuvimos en la última elección presidencial fue mucho más que un gran triunfo electoral. Fue un sólido mandato democrático para cumplir con nuestra misión, y estoy seguro, que tanto los chilenos como nuestro Gobierno, vamos a honrar este mandato". 11.09 hrs. el mandatario asegura que: "llegó la hora de cumplir con nuestra gran misión, la misión de nuestra generación, la generación del Bicentenario. Llegó la hora de dar un gran salto adelante para transformar a Chile, la colonia más pobre de España en América, y antes que termine la próxima década, en un país desarrollado". 11.06 hrs. Comienza la primera Cuenta Pública de su segunda administración el presidente Piñera. 11.03 hrs. Mientras en el Salón de Honor entonan el Himno Nacional, afuera existe coordinación con las policías de Valparaíso para evitar que las marchas se acerquen al entorno del Congreso. 11.01 hrs. Un poco más tarde de lo presupuestado, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional. 10.52 hrs. El mandatario ingresa al Congreso. 10:47 hrs. El presidente Sebastián Piñera ya va rumbo al Congreso Nacional con el Himno Nacional de fondo y algunos adherentes que flamean sus banderas. 10:45 hrs. La senadora Yasna Provoste afirma desde el Congreso: "Yo lo que espero que el gobierno se haga cargo de sus promesas de campaña en el sentido previsional y que eso signifique no más AFP". 10.48 hrs. Al Congreso, llegó el presidente de la Sociedad de Fomento Fábril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte. 10.40 hrs. Llega al Congreso el jefe de asesores de Piñera, Cristián Larroulet. 10:36 hrs. A las afueras del Congreso, se han congregado manifestantes. 10:32 hrs. Comienzan a llegar ministros al Congreso. 10.30 hrs. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, también se encuentra en el Congreso para participar de la Cuenta Pública. 10.18 hrs. A su llegada al Cerro Castillo para la tradicional foto oficial, el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, comentó a la prensa que espera una oposición constructiva y respondió al bacheletismo: "Ojalá superen el estrés post traumático de la derrota". 10.16 hrs. También arriba al Congreso Nacional el empresario Ricardo Ariztía. 10:12 hrs. LLega al Congreso la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) liderada por su presidente, Alfonso Swett. 10.09 hrs. Ingresa al Congreso el Contralor, Jorge Bermúdez, y el presidente del Banco Central, Mario Marcel. 10.02 hrs. Manuel Melero, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) comentó sus expectativas respecto a la Cuenta Pública: "Esperamos que haya medidas en lo que es la principal preocupación del comercio y los servicios del turismo, que es el tema de la informalidad" 10.00 hrs. Mientras tanto, en el Congreso, llegan las primeras personalidades gremiales. 09.56 hrs. Tras la foto oficial, el presidente Piñera se fotografió con sus siete ministras mujeres. 09.55 hrs. Lista la fotografía oficial del presidente Piñera con sus 23 ministros. 09.53 hrs. El presidente Sebastián Piñera, acompañado de Cecilia Morel, ingresa al patio de Cerro Castillo y se reúne con sus ministros y ministras. 09.51 hrs. Tras reunirse con el presidente Piñera en Cerro Castillo, el gabinete comienza a prepararse para la foto oficial. 09.43 hrs. También se encuentran en Cerro Castillo los ministros, Gonzalo Blumel (Segpres), Nicolás Monckeberg (Trabajo y Urbanismo), Alfredo Moreno (Desarrollo Social), Emilio Santelices (Salud), Baldo Prokurica (Minería), José Ramón Valente (Economía, Fomento y Turismo), y Felipe Larraín (Hacienda) (Fotos Agencia Uno). 09.38 hrs. A Cerro Castillo ya han llegado la ministra de la Segegob, Cecilia Pérez, de Cultura y Artes, Alejandra Pérez, y de La Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá (fotos Agencia Uno). En desarrollo... 