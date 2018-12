Neurocientífico Andrés Couve es el nuevo ministro de Ciencias y Tecnología

Gobierno

El presidente Piñera anunció que el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile será el titular de la nueva cartera. Carolina Torrealba Ruiz-Tagle será la subsecretaria.

"Soy biólogo, trabajo en un laboratorio y me dedico a mirar los axones", así se define Andrés Couve (48 años, 3 hijos). El director del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica (BNI) de la Universidad de Chile, será el nuevo titular y el encargado de darle forma al recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

El profesor con doctorado en Mount Sinai School of Medicine, en Nueva York, y un postdoctorado en University College, en Londres, investiga la biología celular de las neuronas y ha publicado más de 40 investigaciones.

En una entrevista con revista Capital de fines de 2017, el exmiembro de la comisión presidencial 'Ciencia para el desarrollo de Chile', comentó que cuando se reunía con los candidatos presidenciales les decía dos cosas: "La primera es que nuestros índices de crecimiento van para abajo. Si yo miro la evidencia, es que no está funcionando. Estamos retrocediendo en competitividad". Y la segunda, que "los científicos pueden construir una solución junto con los economistas y aportar a la reforma educacional, con los educadores... La evidencia dice que los programas de Corfo e innovación no han sido efectivos. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) no ha logrado mejorar los índices. ¡Cambio de estrategia, pues! Yo le daría una chance a la ciencia. Veo la gente, veo la capacidad de emprendimiento de los jóvenes científicos, hay una oportunidad de contribuir a una economía basada en el conocimiento".

El sobrino del escritor Adolfo Couve y también miembro de la Sociedad de Biología Celular de Chile, afirmó en esa entrevista que "para que este cambio cultural ocurra, tienes que poner lucas. Hoy, hay un científico por mil habitantes en Chile. El promedio OCDE es de siete por mil. Estoy pidiendo recursos para tener tres o cinco por mil. La inversión del país (que hoy alcanza el 0,38% del PIB) tiene que llegar al 1% rápido en cuatro o cinco años".

"Es un tremendo honor para mí estar aquí, un tremendo honor que la Ciencia haya llegado a La Moneda", esas fueron las primeras palabras como nuevo ministro de Ciencia y Tecnología de Andrés Couve, quien tendrá sus oficinas en la sede de gobierno al igual que los Ministros que pertenecen al comité político.

Además el neurocientífico indicó que "es un orgullo también ser el representante de mucha gente, de muchos investigadores e investigadoras que han trabajado durante toda la historia de Chile, para promover este bellísimo oficio, que es la investigación, y que yo creo que es un momento histórico en que la ciencia llega a la política, y esperamos entonces que desde aquí ahora lo vamos a seguir construyendo".

Acompañado de la subsecretaria, Carolina Torrealba, el nuevo ministro señaló que "tanto la subsecretaria como yo provenimos del mundo de la ciencia y eso creo que es un logro para toda la comunidad científica. Esa confianza también conlleva una tremenda responsabilidad, una responsabilidad que vamos a tener que trabajarla de una manera muy exigente, primero para inspirar, creo que nuestra primera tarea es inspirar, es inspirar con las oportunidades que nos brinda esta revolución que estamos viviendo, donde el conocimiento tiene que estar en el centro de modelo de desarrollo".

Agregó que "nuestra segunda gran tarea tiene que ser que ésta es una tarea colectiva, una tarea que involucra a mucha gente, muchos equipos, del mundo de la investigación, es cómo se vincula con el mundo de la cultura, con el mundo de la educación, con el mundo de la productividad".

Planteó que otra tarea "muy exigente, administrativa, donde tenemos que instalar el ministerio y tenemos que instalarlo utilizando todas las capacidades, todo el conocimiento que tenemos, pero también siendo exigentes con lo que el país necesita".

En bicicleta al trabajo

El nuevo ministro de Ciencia ha contado en ocasiones anteriores, que suele irse a su trabajo en bicicleta, desde Vitacura a Independencia, donde se localiza la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

"Quiero poblar Chile de gente que le gusta investigar", dijo en 2017 a la revista Capital. "He conversado con candidatos para que apoyen la investigación en Chile en sus programas y así contribuir al desarrollo del país". Su obsesión era expandir la ciencia por el país. Ahora, desde su nuevo cargo, tendrá la oportunidad de hacerlo.

Dupla con Carolina Torrealba

La directora ejecutiva de la Iniciativa Científica Milenio -programa del Ministerio de Economía- hará dupla con Andrés Couve como subsecretaria del nuevo Ministerio.

Antes de llegar al ministerio, hasta abril de 2018 formó parte del Comité Directivo de la Fundación Ciencia & Vida, un instituto dedicado a la investigación en biomedicina y el emprendimiento basado en ciencia. Allí estuvo a cargo del desarrollo y gestión del instituto, incluyendo programas de fortalecimiento de la investigación científica, redes científicas internacionales y divulgación de la ciencia.

Tiene un Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades, es licenciada en Biología y tiene un Doctorado en Biología Celular y Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

La subsecretaria manifestó que "vamos a trabajar intensamente en la instalación de este nuevo Ministerio, que buscará hacer una institucionalidad, que no solamente impulse la generación del conocimiento, sino que también su aplicación en nuestro país, y ahora en un marco que nos permite realmente darle mayores estrategias, mayor visión de largo plazo".

Andrés Couve en la presentación de los premios DF