No se lo mandó a decir con nadie: Blumel responde a Valente y asegura que la permanencia en el gabinete es “por hacer bien o no el trabajo”

Gobierno

Ministro Secretario General de la Presidencia aseveró que “no es justo decir que se permanece o no en el gabinete porque no se fue suficientemente populista”.

Una dura réplica a las declaraciones del ex ministro de Economía José Ramón Valente en relación a las verdaderas causas de su salida del gabinete –que atribuyó a su negativa a aceptar presiones para "ser más populista y salir a demonizar a los empresarios"- , formuló el ministro Secretario General de la Presidencia¸ Gonzalo Blumel .

"Yo pienso que se equivoca, porque en esto las definiciones y las evaluaciones las toma el Presidente. Él sabe bien las razones y no es precisamente por haber sido más o menos populista o demagógico que los ministros estamos o no estamos en nuestros cargos. Es porque hacemos o no hacemos bien nuestro trabajo" indicó Blumel en entrevista con radio Infinita.

Enfatizó que un sello fundamental del actual gobierno es el cuidado por "evitar cualquier asomo de populismo o demagogia" y el compromiso por actuar con la mayor responsabilidad. Por ello, sobre las declaraciones de Valente cuestionando su remoción de la cartera sostuvo que "cada uno es libre de emitir sus opiniones, pero no es justo decir que porque no se fue suficientemente populista se permanece o no en el gabinete".

En su defensa de su gestión y los cambios realizados en Economía, el ahora presidente de la Fundación Chile indicó ayer que las estrategias comunicacionales deben estar al servicio de "tus objetivos y convicciones y no al revés", y reiteró que su salida le resultó "disonante" en relación a lo que el Presidente Piñera le había manifestado en relación a su labor ministerial. "Uno nunca sabe exactamente cuál fue la razón final que terminó la salida. Lo que yo siento es que teníamos una sintonía muy grande con el Presidente respecto de lo que estábamos haciendo", declaró.

Al respecto, Blumel valoró el aporte de Valente en el impulso de iniciativas como las agendas proinversion y de productividad, o la ley de pago a 30 días, pero enfatizó que ahora lo que corresponde es "mirar para adelante".