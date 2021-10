Pandora Papers: Bellolio insiste en que Piñera fue “sobreseído” por venta de Dominga y acusa “aprovechamiento político” por eventual acusación constitucional

Gobierno

Se espera que el Presidente Sebastián Piñera realice una declaración al respecto pasadas las 13:00 horas en La Moneda.

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló que las revelaciones de los Pandora Papers, que mencionan la operación de venta que realizó Sebastián Piñera de su acciones en la minera Dominga en las Islas Vírgenes, ya fueron investigadas "y en esa investigación quedó clarísimo que no había ningún tipo de irregularidad, que el Presidente se había ajustado a la ley y que no tuvo ningún tipo de participación. Tanto así, que quien se querelló debió pagar las costas de dicho juicio".

A la espera de que el mandatario realice una declaración pasadas las 13:00 horas de hoy, Bellolio explicó que en esa investigación "quedó absolutamente sobreseído. En agosto de 2017 ya se informó absolutamente todo, en esto no hay nada que ocultar, es legal y el presidente no tuvo participación. Entonces, querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia".

Consultado sobre el por qué la operación se realizó en un paraíso fiscal, indicó que "eso es algo técnico, pero al ser una empresa como una filial de una chilena, al final todos los impuestos se pagan en Chile, no existe una elusión. Es una empresa que debe informar todos los ingresos y egresos a Chile. Por tanto, no existe ningún tipo de elusión".

Descartó conflictos de interés al sostener que "cuando se hace esta cláusula, la empresa no había solicitado nada al Estado, difícilmente puede haber un conflicto" y que "no volvamos a una materia del año 2010 y 2011, que luego en el 2017 queda absolutamente clara".

El ministro reitero que "obviamente esto tiene una motivación política, hay algunos que están desesperados por salir más en las encuestas y quieren ocupar una cuestión antidemocrática, que es que un presidente no termine su periodo. ¡De qué estamos hablando! Si es algo en que ya fue sobreseído por la justicia".