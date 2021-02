Paris afirmó que “han aparecido muchos grupos que quieren ser prioritarios” y pide “no apurarse”

Gobierno

Ministro de Salud sostuvo que “si todos empiezan a pedir y sentirse que son prioritarios, obviamente que no vamos a poder dar respuesta a todos".

El ministro de Salud, Enrique Paris, abordó esta mañana la presión que está teniendo el gobierno por parte de diversos sectores que piden ser considerados en las labores esenciales para que sus trabajadores sean vacunados. En ese sentido, el secretario de Estado pidió "no apurarse" y respetar el calendario ya establecido.

Paris señaló que "han aparecido muchos grupos que quieren ser prioritarios, entre ellos, los trabajadores de puertos, de supermercados, los cajeros, hay que escucharlos, pero también nosotros tenemos que darles preferencia a los pacientes con comorbilidad y terminar con los profesores".

Sostuvo que "si todos empiezan a pedir y sentirse que son prioritarios, obviamente que no vamos a poder dar respuesta a todos, acuérdense que desde el 1 de abril ya comienzan a vacunarse todas las personas entre 18 y 60 años o más, entonces, no nos apuremos y actuemos con calma, la producción de vacunas a nivel mundial y su transporte no es infinito".

El ministro recibió en el aeropuerto un nuevo embarque de vacunas para el coronavirus y enfatizó que "les pido paciencia y que privilegiemos a los adultos mayores, el comité de expertos en pandemia dijo eso y es lo que hemos hecho al igual que con los pacientes con comorbilidad que también deben vacunarse antes que otros grupos que están presionando".

Cabe señalar que el ministro de Economía, Lucas Palacios, informó este miércoles que "me han llegado numerosas solicitudes de personas, de gremios que consideran que también dado las particularidades de sus trabajadores podrían estar sujetos a un nivel de priorización" y que se encuentra realizando ese estudio que espera entregar esta semana al ministerio de Salud. "Hemos sido bien exigentes para que dentro de los mismos gremios determinen ellos quiénes y por qué son aquellas personas que están sujetas o enfrentadas a un mayor nivel de riesgo para darles una prioridad".

En tanto el ministro de Salud solicitó a los municipios respetar el calendario de vacunación y afirmó que "vamos a tener suficientes vacunas, van a llegar cuatro millones Sinovac, así que la gente guarde la calma. Si se desordena el calendario de vacunación vamos a tener que disminuir la velocidad" resaltando que "en este momento no hay quiebre de stock, pero si hay aumento de vacunación en grupos no calificados eso puede producirse, por eso hay que respetar el calendario", concluyó.