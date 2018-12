Pedro Pablo Errázuriz: "Si tuviera posibilidad en Pedro Aguirre Cerda o Lo Espejo, sería apasionante ser alcalde”

Gobierno

El militante de Evópoli, a la cabeza de Ferrocarriles desde mayo, destaca que la estatal llegó a un récord histórico de 47 millones de pasajeros en 2018 y espera que en 2026, EFE tenga un déficit operacional positivo.

Este es un fin de año para festejar en Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE). Marcó un récord histórico al trasladar a 47 millones de pasajeros durante 2018, alcanzando su peak de 4.6 millones en octubre recién pasado. Sobre este hito conversamos con el presidente del directorio, el exministro de Transportes del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Errázuriz. Pero también acerca de los desafíos que tiene la empresa y de los motivos que llevaron al directorio a pedirle la renuncia a la gerencia general a Marisa Kausel.

Y fue inevitable abordar su faceta política. Militante de Evópoli, se declara encantado con el servicio público y dice que no descarta un cargo de elección popular.

-¿Le quedó gustando la política?

-El servicio público tiene varios frentes. Uno es el parlamentario, que siempre ha sido una tentación, pero siento que no tengo las competencias. El desafío eleccionario lo encuentro bien entretenido, me gusta la gente, pero no sé si el Parlamento me resulta una cosa donde tenga las herramientas. El Ejecutivo me encanta y ahí creo que es donde tengo más posibilidades de aprovechar mis virtudes, el mundo más de gestión.

-¿Volvería a ser ministro?

-Me hubiera encantado ser ministro si hubiese podido, de todas maneras. Pero también me atrae la alcaldía, los gobiernos regionales. Si creyera que tengo la posibilidad de una alcaldía con más dificultades económicas, me resultaría atractivo. Si fuera Las Condes o Vitacura prefiero el gobierno. Pero si creyera que tengo posibilidad en Pedro Aguirre Cerda o en Lo Espejo, en comunas que creo que podría agregar valor, encontraría bien apasionante ser alcalde.

-¿Estaría disponible para postular en las próximas municipales?

-Estoy ayudando activamente en la búsqueda de gente, en definir el perfil y cuando uno está tan cerca, a veces se termina contaminando.

Trenes imbatibles

-¿Cuál es su balance de 2018?

-Estamos muy contentos, porque en todos los aspectos hay buenas noticias: el aumento de pasajeros es gigantesco, llegamos a 47 millones, que es la cifra más alta en la historia de Ferrocarriles, y crecimos en los servicios. El más emblemático es el recorrido entre el Puerto y Limache: mueve 20 millones de pasajeros y sigue siendo el líder. En los tres focos urbanos más grandes del país hay servicios y están aumentando sus pasajeros.

-¿Cómo se llegó a eso?

-El año 2011-2012 se hizo una planificación estratégica y se definieron los ejes de ferrocarriles. En la primera etapa trenes de cercanía, porque ahí la cantidad de pasajeros es muy grande y todos los días, son servicios de alta frecuencia; es donde ferrocarriles es más imbatible. Después, trenes de carga, sobre todo carga punto a punto, las forestales, las mineras, las plantas de celulosa, etc. Ahí también es imbatible. El tercer eje fue mejorar el resultado operacional, porque ferrocarriles ha tenido déficit quizás desde siempre.

-¿Cómo se explica eso si le va tan bien en algunas áreas?

-Porque tiene una infraestructura mucho más grande que sus servicios; entonces, tiene que crecer en servicios. Por eso que el desafío más grande es hacer más trenes de cercanía (Santiago-Melipilla, Santiago-Til Til, Limache-La Calera), duplicar los servicios en la Región del Bio Bio, profundizar en el Victoria-Temuco, Victoria-Padre Las Casas, Victoria-Gorbea, para tener un resultado operacional positivo.

-¿Para cuándo?

-Cuando estén todos esos servicios operativos, el año 2026.

-¿Y el tren a Valparaíso?

-El consorcio presentó el proyecto al Ministerio de Transportes que estudió el tema y llegó a la conclusión de que la Ley de Concesiones es el mejor camino. Ahora está trabajando el MOP para adecuar el proyecto a la Ley de Concesiones. Los plazos son de entre seis y ocho años.

Errázuriz se ha convertido en un activo militante. En la foto, junto a Fco Undurraga y Luciano Cruz-Coke en la sede de Evópoli en enero pasado.

-Tiene para mucho rato.

-Claro. Y nosotros tenemos unos proyectos emblemáticos, que casi todos son para el próximo gobierno.

-¿Cuáles?

-Melipilla va a estar en construcción, pero va a operar el 2023 o 2024; Santiago-Batuco lo mismo; el aumento de frecuencia en el Biobío lo mismo; Limache-La Calera también. Pero hay proyectos interesantes que sí se inauguran en este gobierno.

-¿Cómo cuáles?

-El Santiago-Chillán, cuyo servicio actual es bastante regular y la idea es que el nuevo servicio disminuya en casi una hora el tiempo de viaje, con trenes nuevos, con mejor confinamiento de vida, un estándar de servicio muy superior.

-¿A cuánto llega esa inversión?

-El plan completo de EFE son US$3 mil millones para los próximos ocho años. De esos van a estar en ejecución casi todos y vamos a tener pasajeros operando del orden de unos 500 millones.

-¿Es posible que se reactive el proyecto Santiago-Puerto Montt?

-Sí, pero por etapas. Al término de este gobierno vamos a tener Santiago-Chillán operando y en ingeniería el tramo siguiente que es Chillán-Temuco; Temuco-Puerto Montt le toca al próximo gobierno.

-Los costos para volar han bajado mucho, ¿qué puede ofrecer el tren para que la gente lo prefiera?

-En un servicio Santiago-Chillán los tiempos de viaje hacen que el tren sea mejor opción que el avión; pero en el trayecto Santiago-Puerto Montt no, por lo que influye sólo el diferencial de precios. Hoy el tren Santiago-San Bernardo demora 13 minutos en servicio regular, ni en helicóptero se hace ese tiempo.

-¿Y cómo confluye eso con el transporte público en Santiago?

-Hay una integración y una mejora en la calidad del servicio.

-Entonces, ¿por qué no hay una inversión mayor en trenes?

-El compromiso de este gobierno es hacer una inyección de recursos importante y yo tengo que aumentar los servicios de cercanía, mejorar las posibilidades de la carga y disminuir el déficit operacional.

-¿Cuál es el presupuesto 2019?

-El presupuesto tiene dos componentes: la componente de inversión que son US$ 203 millones. Eso sin contar las cosas que el presidente quiera hacer durante el próximo año.

Desafío de competir

-¿Por qué pidieron la renuncia a Kausel?

-Marisa tiene un reconocimiento súper grande, pero cuando llega una administración nueva, a veces, cambian los focos y las prioridades de gestión. La administración piensa que el foco debe cambiar y eso significa cambiar el líder.

-¿Cuál es el sello de esta etapa?

-En lo estrictamente operacional, más trenes de cercanía, mas enfoque en la carga, mejor disminución del déficit. En las características del líder, lo que más le falta a Ferrocarriles es entender que se enfrenta con un mercado súper competitivo.

-¿Ya está el reemplazo?

-Contratamos un headhunter que tiene muchos candidatos, pero hay que conversarlo con el directorio.

-¿Cuál debe ser su perfil?

-Una persona que entienda el mundo del transporte, de la infraestructura, de la ingeniería; pero además, tiene que conocer el mundo público y el eje más nuevo es que haya participado en industrias competitivas y de cercanía al cliente.

"Si hay emprendedores interesados en arrendar

(estaciones no operativas) nos interesa mucho"

-¿Qué otras proyecciones quiere darle a EFE el 2019?

-Una de las áreas de actividad de EFE a la que queremos darle mucho impulso es el área comercial inmobiliaria, que constituye entre el 10% y el 15% del total de los ingresos. EFE tenía muchos activos que fue perdiendo para cubrir los déficit. Ahora queremos aportar los activos inmobiliarios que no son esenciales para la acción ferroviaria a proyectos que generen flujo. Hay muchas estaciones, por ejemplo, en el sur de Chile, que no están operativas, fueron rehabilitadas en el proyecto Santiago-Puerto Montt y quedaron bonitas, pero se están deteriorando. Nos encantaría que eso se convirtiera en un centro cultural, incluso en un centro comercial.Si hay innovadores, inversionistas, emprendedores que estén interesados en arrendarlas para desarrollarlas, nos interesa mucho que entren ingresos y, además, se pongan en valor esas cosas, eso genera flujo para nosotros. Estamos interesados en escuchar ofertas, ideas. Tenemos unos terrenos súper atractivos en licitación.

Uno de los proyectos más importantes que ha hecho Ferrocarriles con ese sistema es la Estación Central, que es uno de los centros comerciales más importantes de Chile. Nosotros recibimos un arriendo y tenemos una pequeña participación, pero el negocio es de un experto no nuestro. Y entiendo que en generación de ingreso por metro cuadrado es uno de los más grandes de Chile. Eso lo podemos reproducir sobre todo donde hay más flujo de pasajeros.