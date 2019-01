Pese a presión de la oposición, Chadwick asegura que "no he pensado en renunciar”

Gobierno

Ministro del Interior confirmó regreso anticipado de Piñera a Santiago "no hay ningún tipo de ajuste que él me haya señalado, el viene por su preocupación, por este clima de polarización".

"No he pensado en renunciar, mi compromiso con el Presidente es seguir colaborando hasta que él me indique", afirmó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, en medio de los cuestionamientos a su actuar en el caso de la muerte del jóven mapuche Camilo Catrillanca, donde la oposición estudia una acusación constitucional buscando hacer efectiva una responsabilidad política del jefe de gabinete.

Chadwick señaló que ante los pedidos de renuncia por parte de las bancadas de la oposición "la decisión de si me mantengo o no como ministro de Estado es del Presidente de la República".

Aseguró que "como ministro y el gobierno jamás hemos avalado las versiones de Carabineros en relación a la muerte de Camilo Catrillanca y jamás hemos señalado que Camilo Catrillanca o su acompañante hayan llevado armas de fuego. Nunca"

Explicó que "desde el primer momento recurrimos al Ministerio Público, solicitamos que se estableciera un fiscal preferente y a partir de eso momento hemos colaborado para que se establezca la verdad y sancione a los responsables".

Chadwick planteó que "hemos trabajado con la verdad siempre" y dijo que conversó el tema con el Sebastián Piñera desde Magallanes -donde se encuentra, y volverá esta noche en forma adelantada- "he hablado con el Presidente y él decidió poner término a su gira y viene en vuelo para estar mañana en Santiago".

Trascendió que este miércoles el Piñera se referirá al caso, aunque es poco probable -por ahora- algún ajuste ministerial. Incluso Chadwick indicó que "no hay ningún tipo de ajuste que él me haya señalado, el viene por su preocupación, como me lo manifestó por este clima de polarización y encrespamiento que se ha producido frente a situaciones que no implican ningún hecho nuevo".

Frente a la posibilidad de enfrentar una acusación constitucional dijo que "tengo mi conciencia tranquila, lo que he hecho es cumplir con rigor la ley y la Constitución. No ha habido ningún ocultamiento de la información".

Recordó que el ministro del Interior "no actúa en forma irresponsable o imprudente con lo primero que escucha o lo que le dicen. Yo esperé el documento que exigí y que me fue enviado por general Victtoriano, es el que da cuenta de los hechos que pusimos en conocimiento de la Fiscalía que resultaron eran un encubrimiento" al tener hechos falsos.

Chadwick supo la decisión de los diputados de la DC que resolvieron no ser parte de la presentación de una eventual acusación constitucional. Sin embargo, dejaron abierta la posibilidad de apoyarla dependiendo de los méritos que se presenten. De todas formas anticipadamente el ministro dijo que "mi agradecimiento a la bancada DC de no apoyar prematuramente una acusación constitucional que no tiene mérito, actúan en forma republicana y democrática que quiero destacar".

El documento

"Procedimiento de comunero mapuche fallecido y comunero detenido por receptación en procedimiento de recuperación de vehículos robados con armas de fuego sector comunidad Ancapi Ñancucheo de la comuna de Ercilla" se titula el informe que Carabineros de Chile le habría entregado al ministro del interior, Andrés Chadwick, tras la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca, y que la autoridad dio a conocer hoy en el Congreso.

El documento de poco más de cuatro carillas habría sido elaborado por el teniente coronel Cristián Pincheira y Chadwick lo habría recibido a las 8 de la mañana del 15 de noviembre. El texto relata con lujo de detalles la participación de Catrillanca en un intento por bloquear el paso a Carabineros.

Según el documento, pese a todo el grupo del GOPE a cargo dl procedimiento "sobrepasan los diversos obstáculos existentes en la vía, recibiendo disparos de distintos sectores por lo cual repelieron el ataque utilizando para ello el armamento fiscal de cargo, en esas circunstancias cruzó la ruta el tractor identificado por los pilotos, en el que se desplazaban dos personas, conductor y acompañante, atravesándose en la línea de fuego, a consecuencia de ello resultó lesionado por un impacto balístico el conductor Camilo Marcelo Catrillanca Marín".

A continuación, el documento explica que el joven "fue asistido por el mismo personal de Carabineros que procedía en el lugar, brindándole los primeros auxilios e ingresándolo al carro policial...".

Revise el documento completo aquí