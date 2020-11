Piñera acepta renuncia de Mario Rozas y el general Ricardo Yáñez asume el mando de Carabineros

Gobierno

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, informó que aceptó la renuncia del general director de Carabineros, Mario Rozas, quien puso su cargo a disposición del mandatario luego de la situación generada en Talcahuano, donde dos menores del Sename resultaron heridos a bala por parte de la policía uniformada.

El jefe de Estado señaló que "en la mañana de hoy el general director me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y argumentos que los comparto y he aceptado su renuncia. Pero quiero plantear que tengo el mayor aprecio y gratitud por la labor cumplida por Rozas, una vida entera al servicio de Carabineros y los chilenos. Le tocó dirigir a Carabineros en un tiempo muy complejo de mucha violencia".

El mandatario informó que el nuevo general director será el subdirector de la policía, Ricardo Yáñez, "quien asume el mando y debe cumplir labores propias, pero el encargo especial es impulsar con total compromiso y voluntad la modernización de Carabineros de Chile".

Al momento de conocer los hechos en Talcahuano, ayer el Presidente suspendió su participación en la ceremonia de egreso de nuevos oficiales de la policía uniformada y esta mañana se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el general Rozas para acordar la salida del cargo.

El jefe de gabinete se trasladó a la región del Biobío para visitar a los menores heridos y conocer en terreno lo sucedido en el Sename junto a autoridades del Ministerio de Justicia.