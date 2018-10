Piñera al recordar triunfo del "NO": "Un día luminoso y esperanzador para nuestra democracia"

Gobierno

El presidente reiteró que "ningún contexto justifica ni justificará jamás los atropellos a los derechos humanos, los que deben ser sagradamente protegidos".

"El 5 de octubre de 1988 fue un día luminoso y esperanzador para nuestra democracia. Después de largos 16 años de régimen militar, representó un gran triunfo para nuestra democracia y abrió las puertas hacia una transición ejemplar"; de esta forma el presidente, Sebastián Piñera, conmemoró el resultado del plebiscito de 1988.

En un acto en el Palacio de La Moneda manifestó que "nuestra Democracia comenzó a enfermarse mucho antes del año 1973", pero agregó que "ningún contexto justifica ni justificará jamás los atropellos a los derechos humanos, los que deben ser sagradamente protegidos y respetados en todo tiempo, lugar y circunstancia".

El mandatario sostuvo que "pero eso no significa que no podamos analizar cómo y porqué perdimos nuestra democracia. Los países necesitan memoria para no olvidar pero también historia para aprender".

Dijo que en 1988 hubo un "gran triunfo, no sólo del "NO", sino principalmente de nuestra democracia, la democracia de todos, que permitió devolver la soberanía a las manos de sus legítimos dueños, los ciudadanos de Chile, para que ellos pudieran elegir a su presidente y parlamento en elecciones libres, secretas e informadas. Esa noche el régimen militar honró su compromiso y reconoció el veredicto de la mayoría de los chilenos".

Asimismo el mandatario sostuvo que "la antigua transición nos permitió conquistar la democracia y la libertad. Ahora nos corresponde enfrentar el gran desafío y noble misión de liderar una nueva transición: la transición hacia el desarrollo, hacia la superación de la pobreza y hacia la creación de una sociedad más libre, más justa, más próspera y más solidaria".