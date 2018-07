Piñera eleva a un año inhabilidad para pasar del servicio público al privado

Gobierno

En el marco del lanzamiento del proyecto de integridad pública, señaló que el Servicio Civil visará la contratación de parientes en el Estado.

El presidente Sebastián Piñera detalló los aspectos centrales del proyecto de ley de integridad pública, que busca regular, entre otras materias, la contratación de parientes en el Estado y ampliar las inhabilidades hasta un año para desempeñarse en el sector privado luego de haber pertenecido al sector público.

El mandatario señaló que un ámbito de acción será "proponer que ex ministros de Estado, ex subsecretarios y ex jefes de servicios no puedan realizar lobby o gestión de intereses durante doce meses ante la misma institución en que se desempeñaron. Si alguien se desempeñó en un ámbito, evidentemente tiene contactos y amigos y se le da una ventaja. Conozco casos en que la gente vende sus servicios en base a sus contactos y no su capacidad".

En esa línea, afirmó -tal como lo adelantó Diario Financiero este martes- que el mismo plazo de un año rige "también para los ex funcionarios de entidades fiscalizadores y hasta el tercer nivel jerárquico, tampoco podrán prestar servicios a entidades que estuvieron sujetas a su fiscalización".

Piñera sostuvo que "queremos desterrar la cultura del amiguismo, del pituto, del operador político; y restablecer en plenitud la cultura del funcionario público competente dedicado al servicio de los demás y no de sí mismo".

Asimismo, dijo que se regulará de manera clara transparente y eficaz el ingreso, la permanencia y la salida de los funcionarios públicos del Estado.

"En lo referente a las contrataciones buscamos que todas se hagan en base al principio del concurso público, del mérito y el esfuerzo. Esto rige para todas las autoridades desde el Presidente, ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y alcaldes, que cuando contraten tengan que basarse en este principio", sostuvo.

Añadió que "establecemos que cuando la contratación está relacionada con un pariente de tercer grado de consanguineidad o segundo grado de afinidad, esa contratación deba pasar por un filtro de idoneidad. Para asegurar que esa contratación sea por capacidad y no por la relación de parentesco con un funcionario del Estado. Esa responsabilidad va a estar en el Servicio Civil de la ADP".

Asimismo, el mandatario informó que están extendiendo normas de probidad y transparencia a otros organismos del Estado como la Contraloría General de la República "en que se va a restringir la facultad de contratación sin restricciones que tiene hoy el contralor, para que también ese servicio se acoja a estas normas más exigentes y transparentes".

Las nuevas normas también competen al Congreso "se va a prohibir el desempeño en la Cámara de Diputados y el Senado de personas que estén ligadas mediante matrimonio, Acuerdo Unión Civil o parentesco de consanguinidad hasta tercer grado y segundo grado de afinidad de forma de aplicar esta norma en el parlamento".

También se establecen inhabilidades para desempeñarse como ministro, subsecretario, jefe de servicio a quienes hayan realizado lobby al organismo que pretenden ingresar desde doce meses anteriores a la fecha de ese potencial ingreso. "De esa manera vamos a lograr que el lobby no signifique una ventaja al momento de ingresar a la administración pública", indicó Piñera.

Del mismo modo se fija una inhabilidad a quienes quieran ingresar al Estado si han sido sancionados por infractores a las normas de probidad.

Respecto al cese de funciones en el sector público "se propone que ministros, subsecretarios y jefes superiores de servicios; no puedan prestar servicios o adquirir participación en la propiedad de entidades que hayan sido sujetas de fiscalización en la institución en la que esa persona se desempeñó.

Además, se incluyen normas para que parlamentarios no puedan recibir remuneraciones ni honorarios de fuentes distintas a la dieta del congreso, con excepción para labores académicas. Las asignaciones parlamentarias deben ser utilizadas en forma exclusiva en las tareas propias del ejercicio del cargo.