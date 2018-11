Piñera espera que en el G20 se ponga fin a la guerra comercial entre China y EEUU

Gobierno

El presidente tiene previsto en el marco de la cumbre reuniones bilaterales con India, Reino Unido, Italia, Países Bajos y Turquía.

El viernes y sábado el presidente Sebastián Piñera, participará en la cumbre de líderes del G20, instancia a la que asiste en calidad de invitado por el país anfitrión Argentina y que lo llevará a codearse en algunas reuniones con los líderes de las principales economías del mundo.

El mandatario hoy anticipó sus expectativas del encuentro y señaló que "voy a tener la oportunidad de participar en el G20, la cumbre de las economías más grandes y poderosas del mundo. Se van a tratar temas importantes con presencia de presidentes de EEUU, China, y Rusia; vamos a tratar temas importantes para Chile, como poner término a esta guerra tarifaria y comercial entre China y EEUU que le está causando daño al mundo entero".

Sostuvo que además en otros temas "vamos a tener –espero- grandes avances en materia de cambio climático y no seguir en el camino suicida a no darnos cuenta que lo que no está en riesgo es el planeta Tierra, sino que la permanencia del hombre en el planeta".

Otra sesión del G20 será destinada al cambio tecnológico "en cómo aprovechar mejor la revolución tecnológica para que sea en beneficio de las personas y mejores empleos; y la lucha contra la corrupción y plena igualdad entre hombres y mujeres", dijo Piñera.

El mandatario destacó que la presencia de Chile en este foro es "con un solo objetivo mejorar las condiciones de vida de todos los chilenos".