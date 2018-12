Piñera: “No nos parece conveniente suscribir un pacto que dificulta el proceso de poner orden en casa”

Gobierno

El mandatario indicó que no se suscribirá Pacto de Migraciones de Marrakech debido a que su “contenido incentiva la migración irregular, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales”.

El presidente, Sebastián Piñera, explicó esta tarde las razones por las cuales Chile decidió no suscribir el pacto de migraciones de Marrakech adoptado por las Naciones Unidas. El mandatario dijo que "no nos parece conveniente para Chile ni para los chilenos suscribir un Pacto que dificulta este proceso de poner orden en casa. En consecuencia, ejerciendo mis facultades como presidente, y teniendo como norte el interés y bienestar de todos los chilenos, tomé a decisión de no adoptar este pacto".

Piñera explicó que "nuestro gobierno y todos los chilenos hemos hecho un gran esfuerzo para ordenar nuestra casa en materia de migraciones. Recordemos que en marzo de este año habían más de 300 mil inmigrantes irregulares en nuestro país".

Señaló también que "si bien el Pacto de Marrakech no es legalmente vinculante, sus objetivos y contenido incentivan la migración irregular, establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales".

A su vez el jefe de Estado planteó que "Chile reconoce la importancia de la colaboración internacional, especialmente para enfrentar un desafío tan relevante como las migraciones y los DDHH. Por eso hemos suscrito diversos tratados, que Chile cumple y respeta". Y precisó que "el Pacto de Marrakech contradice algunos de esos principios de esa política de migración ordenada, segura y regular, que ya estamos aplicando y que se refleja en la ley de migraciones enviada al Congreso el 9 de abril de este año".