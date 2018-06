Piñera responde críticas por sequía legislativa: "¡Pónganse a trabajar!"

Gobierno

El Mandatario envió un mensaje a quienes acusan al gobierno de falta de iniciativa en el Congreso y acusó que los proyectos "por distintas razones no logran cruzar la dificultad de ponerse en tabla en las comisiones y en las salas".

El presidente Sebastián Piñera envió un mensaje a quienes critican al gobierno acusando una "sequía legislativa" y los instó a trabajar para aprobar los proyectos que han enviado. Las declaraciones, las realizó en el marco de su participación del decimosexto Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela) en Temuco.

"Una de las primeras cosas que hicimos en el mes de marzo de este año, cuando vinimos a La Araucanía, fue presentar un proyecto para modernizar, fortalecer y hacer más eficaz la Ley Antiterrorista, porque la que tenemos hoy día no está funcionando como debiera", dijo el mandatario.

"Desgraciadamente ese proyecto de ley no ha logrado avanzar en el Congreso y, por tanto, a los que hablan de sequía legislativa yo les digo, en primer lugar: pónganse a trabajar en los muchos proyectos que ya hemos enviado y que, por distintas razones no logran cruzar la dificultad de ponerse en tabla en las comisiones y en las salas de nuestro Congreso", afirmó el Jefe de Estado según radio Cooperativa.

Medidas para La Araucanía

En medio de su visita a la Región de La Araucanía, el presidente presentará a la fuerza policial antiterrorista, denominada "Comando Jungla", conformada por 80 funcionarios que se prepararon en Colombia y Estados Unidos para combatir la violencia en la zona.

Asimismo, anunció inversiones por hasta US$ 16.000 millones para esa región del país.

Precisó que para lograr el desarrollo integral de la región, se realizarán grandes inversiones públicas por un total de entre US$ 7.000 millones y US$ 8.000 millones en diez años, a lo que se espera sumar entre US$ 14.000 millones y US$ 16.000 millones en inversiones privadas, publica radio Agricultura.

Con todo, el mandatario llamó a recuperar la confianza para impulsar este desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Además, enfatizó que el gobierno busca cambiar la mirada a región, enfocándose en dos grandes ejes de trabajo: la seguridad y el gran Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía.