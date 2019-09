Pizarro acusa "presión indebida" del Ejecutivo al considerar para el año 2020 los recursos de la reforma tributaria

Gobierno

El senador opositor dijo que las autoridades saben que no pueden incluir como un ingreso permanente algo que está en una ley en trámite.

Pese a los dichos del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, en cuanto a que no existe razón para no incluir en el Presupuesto 2020 los recursos de la reforma tributaria que aún no se ha terminado de tramitar, el senador Jorge Pizarro (DC) lo calificó como una "presión indebida" al Poder Legislativo.

"Es extraño esto de que se incorpore como gasto permanente ingresos que son potenciales, a través de la aplicación de la reforma tributaria que aún está en trámite. De todos es sabido que las leyes rigen una vez promulgadas", sentenció Pizarro en su calidad de integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde se estudia la reforma en su segundo trámite.

Al respecto, el senador de oposición subrayó que "nosotros estamos recién iniciando ese estudio, hay diferencias importantes en términos conceptuales del proyecto, por lo que me parece sumamente arriesgado, como todas las cosas que hace este gobierno; hace anuncios, coloca temas en la mesa que todavía no se concretan y creo que esa es una forma bastante burda de presionar al Senado".

Junto con insistir en que "no me parece que hacer las cosas de esta forma sea lo más adecuado", el parlamentario opositor explicó que "en términos concretos, el gobierno comete un error de cálculo muy grande", ya que "nosotros vamos a modificar este proyecto, porque tal como viene de la Cámara no es bueno para el país", advirtió.

Y concluyó sosteniendo que tanto el ministro de Hacienda como el presidente Sebastián Piñera "saben que no pueden incluir como un ingreso permanente, lo que potencialmente se puede aprobar o no en una ley que está en plena discusión en su segundo trámite".