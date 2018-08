Pragmatismo y poder de negociación: el sello de la nueva ministra de Educación

Gobierno

Marcela Cubillos dejará su zona de confort. La ahora ex ministra de Medio Ambiente aceptó asumir el complejo desafío de tomar la cartera de Educación. No obstante, fuentes de gobierno aseguran que fue ella quien habría solicitado el traslado en medio de los cuestionamientos a varios ministros- y que fuese destinada a una secretaría de Estado con mayor peso político, figuración y exposición mediática.

Abogada de 51 años, casada con el senador Andrés Allamand, es militante de la UDI y cercana al ministro del Interior Andrés Chadwick.

En su breve paso por Medio Ambiente, Marcela Cubillos logró consolidar grandes hitos, como la eliminación de las bolsas plásticas, una de las iniciativas más destacadas en los meses que lleva la administración Piñera. Este hito logró posicionar a la ministra como una de las más valoradas del gabinete, con un 65% de aprobación ciudadana, según la encuesta Cadem.

Junto a esto, la autoridad ha liderado la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). El miércoles, Cubillós asistió a la Comisión de Medio Ambiente, en el Congreso, en donde argumentó su posición de no considerar como vinculante la etapa de participación ciudadana anticipada en la reforma a la normativa. ”Yo no creo que los proyectos de inversión se tengan que resolver por plebiscitos comunales”, dijo en la cita.

Pragmática, se destaca su poder de negociación y de evitar ganarse conflictos gratuitamente. Esto quedó de manifiesto durante el proceso de evaluación del proyecto minero Dominga por US$ 2.500 millones, en donde prefirió dar un paso al costado y dejar todo en manos de la justicia, que finalmente resolvió retrotraer la evaluación ambiental del proyecto a la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo.

”El único mandato que he tenido del Presidente es cuidar y fortalecer la institucionalidad ambiental. Fue la razón también por la que no participamos del proceso de conciliación al que nos llamó el tribunal, porque creíamos que se fortalecía más la institucionalidad ambiental haciendo que sea el tribunal el que falle, y no habernos sentado en una conversación directa con la empresa como se nos estaba invitando”, dijo en una entrevista tras conocer la resolución judicial.

Varias fuentes consultadas destacan el poder negociador de la ministra y su capacidad de rescatar lo mejor de cada funcionario que trabaja cerca de ella. Dicen que cuando llegó al ministerio evitó realizar cambios masivos. Se reunió con trabajadores de la secretaría de Estado y servicios afines y les habría manifestado que lo que funciona se va a mantener. Donde sí hizo cambios fue en el SEIA, lo que -según algunos consultados- habría terminado con la renuncia del ex subsecretario Rodrigo Benítez.

Pero hoy el desafío es claramente mayor. Varios consultados coinciden que su poder negociador jugará a su favor al mando del Ministerio de Educación, aunque de entrada se le cuestiona el poco conocimiento que tendría de la agenda política de la cartera.

Como diputada, Cubillos tuvo a cargo la interpelación a la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste, en el año 2008, tras los cuestionamientos a la rendición de subvenciones educacionales, lo que gatilló la destitución de la hoy senadora por la Región de Atacama.