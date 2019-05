Presidente Piñera culpa a las reformas del gobierno anterior caída en ranking de competitividad

Gobierno

El mandatario indicó que "la caída en el ranking de productividad y competitividad nos preocupa, pero estamos trabajando para recuperarlas".

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la reciente caída de siete puestos de Chile en el ranking de competitividad elaborado por el Institute for Management Development (IMD), argumentando que la baja es atribuible a las "malas reformas públicas" del gobierno anterior, indicó en una entrevista con Canal regional Biobio TV de Concepción.

Piñera manifestó que "la reforma laboral le quitó más libertad a los trabajadores para poder distribuir el tiempo con mayor libertad. Esas son reformas que queremos corregir como la reforma laboral y la tributaria, buscan fomentar el crecimiento y la innovación que están debilitados".

Sostuvo que "es verdad que la caída en ranking de productividad y competitividad nos preocupa, pero estamos trabajando para recuperar esas caídas".

Respecto a las candidaturas presidenciables lanzadas como la de Andrés Allamand dijo que en general "no es oportuno ni conveniente iniciar campañas presidenciales, sobre todo si tenemos tanto que hacer" como gobierno.

Viaje a China con hijos: "No haría lo mismo"

Consultado por la polémica de viajar con sus hijos a China, Piñera planteó que "por supuesto que afectó, pero me quedo con lo que dijo la Contraloría, que puso las cosas en su lugar al decir que en el viaje se han cumplido todas las normas de probidad, sin gastar un peso del Estado".

Respecto a si volvería a llevarlos reconoció que "si me dice que si puedo volver el tiempo atrás. ¿Si haría lo mismo? No, no haría lo mismo. Uno aprende de las experiencias".

Reiteró que "no hubo beneficios o privilegios" y sostuvo que al contrario "el hecho de ser hijo de presidente lejos de significar un privilegio es una tremenda carga porque tiene que retirarse prácticamente de todas sus actividades privadas".