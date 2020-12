Segundo retiro de fondos: el TC escuchó los alegatos del Gobierno y el Congreso y alista fallo clave

Gobierno

Frente al pleno del organismo expusieron los abogados Gastón Gómez a nombre del Ejecutivo; Gabriel Osorio por el Senado; y Reynaldo Núñez por la Cámara de Diputados.

Durante esta mañana, el Tribunal Constitucional (TC) escuchó los alegatos del Gobierno y el Congreso, partes enfrentadas en el requerimiento presentado por La Moneda en contra del proyecto de diputados de la oposición que establecía un segundo retiro de fondos de las AFP.

De esta forma, ahora falta conocer el resultado de la impugnación, que se podría conocer esta tarde o durante la próxima semana.

El pleno del tribunal, encabezado por su presidenta María Luisa Brahm, escuchó en primer lugar al abogado Gastón Gómez, en representación del Gobierno, quien expuso los elementos que justifican, a su juicio, acoger el requerimiento y dejar sin efecto el proyecto de la oposición.

Gómez afirmó que la decisión que adopte el TC "tendrá una enorme trascendencia para el sistema político. No solo es sobre el 10%, este es un precedente que va a encausar también si el proceso constituyente que se inicia se realizará respetando la actual Constitución".

El jurista también rechazó que por no haber recurrido el primer retiro de fondos se esté "inhabilitado moralmente" para impugnar este segundo giro, afirmando que "no se exige preparación de la acción o moralidad especial, esta es una controversia constitucional".

Indicó que "si aceptamos que por normas transitorias se reforme la Constitución, tenemos un poder delegado ilimitado en el Congreso", lo cual "debilitaría la supremacía de la Constitución".

A nombre del Senado expuso el abogado Gabriel Osorio, quien señaló que se debe rechazar el requerimiento del Ejecutivo debido a que "se ha perdido la oportunidad, debido a que ya no hay texto a sancionar, se rechazó en el Senado y no se ha formado la comisión mixta".

Agregó que "el TC no está para responder consultas o sobre hipótesis de futuro, para eso no está el TC", afirmando que "aquí no hay infracciones a la naturaleza de las disposiciones transitorias, sólo cuando al Presidente no le gustan hay disposiciones inconstitucionales".

Indicó que "si se aprueba que se vulnera la iniciativa exclusiva, ponemos en duda reformas vigentes como la que fijó las dietas de los ex presidentes o la que estableció el proceso constituyente. No podemos tener una inconstitucionalidad a la carta".

En representación de la Cámara de Diputados alegó el abogado Reynaldo Núñez, quien señaló que "sorprende que no se haya recurrido al primer retiro y ahora sí", y que la reforma en cuestión "cumple con requisitos de forma y fondo, es un acertado rol el que cumple el constituyente derivado (Parlamento)".

Afirmó que se cumplieron los quorum requeridos y todas las formalidades y que además "el proyecto de reforma constitucional no infringe el derecho a la seguridad social, solo autoriza un derecho excepcional a propósito de la emergencia del Covid-19, como es el retiro del 10%".