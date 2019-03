Seguridad, salud y reformas: analistas delinean las prioridades 2019

Gobierno

En un periodo de cuatro años de mandato, el segundo año es clave. El primero se considera de instalación y considerando que el tercero y el cuarto son de elecciones, el segundo pasa a tener una importancia estratégica.

En esta línea, la investigadora del CEP, Sylvia Eyzaguirre, plantea que "si uno mira la encuesta CEP lo que la gente más pide luego de seguridad ciudadana es mejorar la salud. Debe ser presentada la reforma a Fonasa e Isapres, es lo que más piden porque afecta su bienestar" y agrega que otro tema a tomar como prioritario debe ser el de las pensiones.

La experta cree que la minoría en el Parlamento "obliga a negociar los temas y llegar a consensos mínimos para avanzar en lo que exista acuerdo y si hay temas complejos, dejarlos pendientes".

Considera fundamental la subvención escolar para menores de 2 y 3 años. "No puedo creer que el gobierno no logre llegar a acuerdo en sala cuna universal".

La presidenta de la Fundación Chile 21, Gloria de la Fuente, opina que para el segundo año de Gobierno "es clave el avance en la agenda legislativa y encontrar el tono para entenderse con las distintas oposiciones, porque si la oposición logra organizarse y entenderse mejor, eso le va a generar una tarea adicional al Gobierno". Afirma que una buena idea es "tener instancias pre legislativas, como con la tributaria, e imitarlo en la laboral o en salud. El ministro Gonzalo Blumel logró buena gestión con un Parlamento complejo, pero hay que saber navegar en la dificultad y demostrar resultados a la vez".

Coincide la economista y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes: el "foco este 2019 debe estar en aprobar las reformas, los próximos dos años son electorales y tendrá plazo acotado para aprobar las bases de su programa".

Agrega que la reforma laboral, tributaria y pensiones son las más importantes "pero a su vez las más complejas de aprobar políticamente y por lo tanto inevitablemente va a tener que buscar votos más moderados en la oposición; eso implica ceder en algunos puntos". Pero precisa que "no debe ceder antes de presentar proyectos, como ocurrió con las indemnizaciones por años de servicios. Eso no puede volver a pasar, debe presentar proyectos al Congreso".

Por su parte, la directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, Jeannette von Wolfersdorff, apunta que "las necesidades del país pasan por temas de pensiones, salud y calidad en la atención de este sector". Como organismo cuenta que quieren "proponer un foco en más transparencia presupuestaria. El sistema actual es muy pobre en reportes de lo que se hace con el gasto y que se vea la manera de hacerlo más eficiente y con calidad".

Dice que "se debe procurar agregar objetivos a la Ley de Presupuestos; hacerlo no basado sólo en desempeño si no que con informes sobre calidad del gasto y no focalizarlo solamente en quién recibe el gasto".