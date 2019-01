Timonel PPD expresó sus dudas al ministro del Trabajo de que la reforma previsional se financie con "holguras"

Gobierno

Nicolás Monckeberg, en tanto, enfatizó que "estamos haciendo los esfuerzos y vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que nos pongamos de acuerdo gobierno y oposición y saquemos adelante esta reforma de pensiones".

De "interesante" calificó el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, la cita con el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, y la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, para analizar la propuesta del Ejecutivo en materia previsional, en una rueda de reuniones que está realizando el secretario de Estado con los partidos de oposición, ya que hoy también se juntó con el Partido radical y ya lo había hecho antes con la DC.

"El PPD cree que esta reforma es, quizás, la más importante para la gente; (...) porque esto tiene que ver con el porvenir, con el futuro de las personas y los pensionados no pueden esperar. Eso le hemos dicho al ministro y que queremos un sistema solidario, que fortalezca el Pilar Solidario que ya existe y que tenga un componente intra e inter generacional; es decir un sistema mixto, donde, ojalá, exista una entidad estatal autónoma que permita que los pensionados puedan escoger quién maneja sus fondos. No sólo el 4% que está proponiendo el gobierno, por qué no el 10%", fue como resumió el dirigente el encuentro con las autoridades de gobierno.

Además, Muñoz planteó su preocupación por la desmejorada situación de las mujeres en materia previsional debido a las lagunas y la tasa de reemplazo. También manifestó derechamente que "nos parece muy vago" lo que ha dicho el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, de que la reforma se financiaría con "holguras presupuestarias", por lo que desde su punto de vista queda mucho por conversar aún.

Y aunque siempre están dispuestos a dialogar, como enfatizó el timonel del PPD, admitió que después de la conversación con el ministro y la subsecretaria "hay algunas diferencias significativas", pero también reconoció que "hay otros puntos que el gobierno ha recogido de la propuesta incluso de la administración anterior".

Por lo que manifestó su esperanza de que se avance en el marco de las conversaciones y que "ojalá que el gobierno cambie su propuesta, como corresponde en el diálogo cuando hay posiciones diferentes".

Heraldo Muñoz señaló que es posible que la oposición conforme un equipo similar al que está estudiando la reforma tributaria a fin de tener una posición coordinada en esta materia, para lo cual conversará con el resto de los partidos de oposición.

Ministro Monckeberg

Por su parte, el ministro Nicolás Monckeberg aseveró que "una reforma previsional se construye entre todos" y señaló que la población chilena está envejeciendo mucho más rápido, "en 20 años la cantidad de adultos mayores será el doble de los que hay hoy; por lo tanto, tenemos que ser capaces de sacar adelante el proyecto que le mejore la jubilación a nuestros pensionados".

"Estamos haciendo los esfuerzos y vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que nos pongamos de acuerdo gobierno y oposición y saquemos adelante esta reforma de pensiones, que va al corazón de mejorar las jubilaciones de nuestros adultos mayores, especialmente aquellos que están en el pilar solidario, a los más vulnerables, a las mujeres y a la clase media, que nunca ha sido incorporada en las reformas y llegó la hora de hacerlo", señaló el ministro.