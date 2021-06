Tras destitución de Daniel Núñez, Pablo Lorenzini asume como nuevo presidente de la estratégica comisión de Hacienda de la Cámara

Gobierno

El ex DC superó por siete votos a cuatro al legislador Manuel Monsalve (PS).

Cambio de timón en la presidencia de la estratégica comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Luego de que hace dos semanas la instancia aprobara la destitución (censura) del presidente anterior, Daniel Núñez (PC), la instancia escogió hoy al independiente ex DC Pablo Lorenzini como nuevo timonel del grupo parlamentario.

El legislador por el Maule justamente había impulsado la censura de Núñez, aludiendo a que llevaba más de dos años encabezando la comisión. De hecho, el diputado por la Cuarta Región había reemplazado a Lorenzini a la cabeza del grupo a inicios del 2019.

En la sesión de hoy, la comisión propuso a dos candidatos: Lorenzini y el socialista Manuel Monsalve. El resultado fue de siete votos para el primero y cuatro para el segundo.

De esta manera, el diputado vuelve a liderar la estratégica comisión, en la que ha participado casi de manera ininterrumpida desde que ingresó a la Cámara en 1998. Como presidente entre 2018 y 2019 tuvo un rol clave en la aprobación de la idea de legislar del proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo, pese a las dudas del resto de los integrantes de la oposición.

En 2014, a su vez, también había liderado la tramitación "express" de la reforma tributaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

El cambio de timón se da en momentos en que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, prepara el envío al Congreso de un proyecto de ley que ajusta y elimina algunas exenciones tributarias, texto en el que Lorenzini tendrá un rol clave en las negociaciones, eventualmente alineándose con los diputados oficialistas.

Las duras críticas de Núñez

Tras la votación, el diputado Núñez tomó la palabra para fundamentar su opción, lanzando duras críticas a Lorenzini.

"Yo voté por el diputado Manuel Monsalve, que era la propuesta que correspondía de la oposición porque yo cumplo los acuerdos que me permiten estar en esta comisión. Un diputado, en este caso Lorenzini, se dio vuelta la chaqueta, incumplió ese acuerdo y eso implica que hoy no esté cumpliendo el acuerdo que hizo el conjunto de la oposición. Él está en su derecho, yo no lo comparto y quiero agregar que él me censuró con argumentos que no tenían ningún fundamento", señaló, instando a Lorenzini a presentar una censura a la mesa de la Cámara presidida por Diego Paulsen.

"Pero sé que no lo va a hacer, sé que no va a actuar en forma coherente porque tiene otras intenciones, tiene otros apetitos políticos con intereses de poder", afirmó.

El diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, tomó la palabra y recalcó que Núñez no renunció a la presidencia de la comisión, que era el paso inicial para cumplir el acuerdo de la oposición que podría haber llevado a Monsalve a la presidencia de la comisión.

Sin inmutarse, Lorenzini cerró el evento y dio paso a la orden del día: "Ahora nos ponemos a trabajar, señora secretaria, está bueno de leseos...", aseguró.