Vocera y Chile Vamos dejan en manos del Presidente posibilidad de cambio de gabinete

Gobierno

"Desde noviembre que todas las semanas nos consultan lo mismo", sostuvo la ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, por las versiones de un ajuste en el equipo ministerial debido a que se mantiene la caída en las encuestas y algunos en el oficialismo hablan de "ministros desgastados".

La ministra indicó que "aquí hay una sola persona que tiene la facultad para resolver el nombramiento de quienes se incorporan o salen del gabinete, y ese es Presidente Sebastián Piñera y cuando eso ha sucedido ustedes han sido los primeros en saberlo y cuando haya eso -si es que lo hay- lo vamos a informar".

Agregó que "acá lo importante es lo que decide el Presidente y él no ha tomado una decisión contraria a la que ya conocen que es el gabinete que existe a nivel nacional y regional".

En tanto la senadora y presidenta de la UDI, Jaqueline van Rysselberghe, indicó que en el comité político en La Moneda "no hablamos de cambio de gabinete" y agregó que "siempre se pueden hacer, pero eso es una decisión que toma el Presidente, y cada vez que se especula al respecto hay más posibilidades que no se haga".

Dijo que espera que "el Presidente analice y evalúe. Hoy la cosa está relativamente tranquila, es cierto que los cambios de gabinete generan un quiebre un nuevo aire, pero creo que las cosas han andado bien estas semanas".

En tanto el timonel de RN, diputado Mario Desbordes, comenzó su respuesta ante una consulta de un eventual cambio de gabinete con humor: "no les puedo hablar del ajuste, tengo un compromiso de no dar los nombres, hay que esperar a las 17 de hoy". Luego a reglón seguido dijo ya más serio: "no tengo ninguna información de cambio de gabinete, no tengo idea si va a haber y el Presidente sabrá si hace cambio, si lo hace o no cuenta con nuestro apoyo".

En paralelo el Presidente, Sebastián Piñera, no ha tenido actividades públicas hoy lunes, situación no habitual para un inicio de semana, lo que para muchos es signo de que podría estar analizando ajustes en su equipo de ministros.