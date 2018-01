Alfredo Moreno y su arribo al gabinete: “De esta tarea no se puede restar nadie”

Gremios / Laboral

Ejecutivo descartó que su salida haya generado conflicto en la multigremial. “Lamentan que me tenga que ir, pero lo comprenden perfectamente”, dijo.

“Con las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ya hemos hablado, ellos están muy contentos con lo que se ha hecho hasta ahora. Lamentan que me tenga que ir, pero lo comprenden perfectamente, y naturalmente el país está por sobre lo que signifique una institución en particular”.

Con estas palabras respondió el renunciado titular de la multigremial, Alfredo Moreno, a los cuestionamientos a su nombramiento como nuevo ministro de Desarrollo Social

Moreno asumió el mando de la CPC el 30 de marzo de 2017, y en el periodo en el cual lideró la multigremial impulsó -en conjunto a la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), Sistema de Empresas B, la Comunidad de Organizaciones Solidarias y el Centro de Innovación UC- la iniciativa 3xI, la cual tiene por finalidad promover la colaboración entre diversos actores para impulsar iniciativas sociales que mejoren la calidad de vida de las personas. De forma paralela, también ha sido presidente del directorio de Teletón desde el año 2008 hasta el 2010.

Tras oficializar su nombramiento como integrante del gabinete, tras semanas de rumores y trascendidos, Moreno recalcó que “de esta tarea no se puede restar nadie”, y agregó que “si el Presidente lo pide y si además de eso es una tarea así de desafiante, lo aprovecho”.

“Además, hay muy buena gente en el sector privado que puede seguir la línea de lo que hemos estado haciendo (en la CPC). Creo que eso es lo importante, continuar esa labor y estoy seguro de que van a encontrar a la persona más idónea para realizarlo”, recalcó.

Respecto al futuro de la multigremial, tras la presentación del gabinete el excanciller precisó que “la elección se haría en el mes de marzo como corresponde de acuerdo a los estatutos”.

El economista también se refirió a una eventual candidatura presidencial en el futuro, ante lo cual contestó de forma tajante que “hoy es el momento en que no se debe pensar en candidaturas. Mi labor no está en eso. Personalmente el mundo público me encanta”.

Desafíos

Respecto a su llegada al Ministerio de Desarrollo Social, Moreno destacó la inclusión de esta cartera al Comité Político.

“Este es otro signo del Presidente de la importancia que se le quiere dar al ministerio. El Comité Político reúne a los ministros de la parte política del gobierno, más los presidentes de los partidos, ayuda en el tema de la agenda legislativa y en las posiciones del gobierno. Creo que es un símbolo extraordinariamente importante que esta vez el Ministerio de Desarrollo Social sea parte de eso, estemos presente ahí”, dijo.

En relación a sus primeras labores y desafíos como ministro de la cartera, Moreno detalló que “lo que hay que hacer ahora es conocer lo que es el ministerio, lo que son sus reparticiones, trabajar con el actual ministro (Marcos) Barraza para conocer en qué es lo que están. Una vez bien conocido eso podemos hablar ya de los detalles”.

Dentro de sus principales desafíos, el también director de diversas empresas destacó que como titular de la cartera de Desarrollo Social le corresponderá impulsar la creación de la Subsecretaría de la Infancia “lo que es una tarea muy grande”.

Por último, Moreno recalcó que “esta es una tarea que me parece extraordinariamente entusiasmante a la cual voy a dedicar todas mis capacidades, todo mi tiempo y todo mi esfuerzo”.