Amcham: “Tenemos que generar condiciones para que otros no atraigan más inversión que Chile”

Gremios / Laboral

El presidente del gremio advierte que el no reemplazo en huelga o los servicios mínimos pueden tener un impacto en empresas de futuro.

Hace dos semanas, en el marco de la junta anual de socios, la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) -que en 2018 cumple 100 años- tuvo de invitado de honor al ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg. Y esto no fue azar. Los desafíos del mercado laboral del futuro son una de las principales preocupaciones de los empresarios estadounidenses con presencia en Chile e ignorarlos podría significar un freno a la inversión que el mismo gobierno se ha puesto como meta impulsar, plantea el abogado y presidente de AmCham, Guillermo Carey.

“Tenemos que generar las condiciones para que otros países no atraigan más inversiones que nosotros”, advierte.

- ¿Cuáles son esas disposiciones?

- El no reemplazo en huelga o una falta de limitación, los servicios mínimos pueden tener un impacto directo sobre todo en empresas disruptivas o de futuro. Por ejemplo, si tienes una empresa que se dedica a validar transacciones comerciales o un data center o empresa de ciberseguridad o un call center, en el minuto que no se define bien lo que es un servicio mínimo, genera una huelga sin reemplazo que afecta no solo a Chile sino que a toda la región.

- ¿Qué tan grave puede ser esa situación?

- Puede ser tremendamente complejo y nos quita competitividad porque si ese es el caso, las compañías podrían elegir Colombia o Perú, que tienen otro tipo de leyes, sobre todo para mantener la estabilidad del servicio.

- Como AmCham platearon su preocupación por estos temas cuando se discutía la reforma laboral. ¿Cuál es su balance a un año de su puesta en marcha?

- Llevamos poco tiempo como para hacer una evaluación seria de cuánto ha impactado esto. Lo que sí tenemos claro es que una suspensión de servicios de una empresa que se dedica a los servicios por una legislación de esta naturaleza claramente nos hace menos competitivo que otros países.

- Y para las empresas en general, ¿puede ser determinante a la hora de optar por Chile para invertir?

- Chile tiene un montón de ventajas que han persistido en los últimos 30 años: un crecimiento sostenido, instituciones fuertes, y, por lo tanto, no creo que sea un elemento determinante, pero sí puede tener algún efecto, sobre todo hoy en que los negocios están tan interrelacionados.

En la parte laboral, todas las empresas extranjeras quieren operar sobre reglas claras. Y cuando las reglas están claras y hay poca discrecionalidad no hay tanto problema. El problema es que si hay una legislación que deja mucha incerteza o ambigüedad en su aplicación, eso puede generar mucha incertidumbre que muchas veces no es bueno.

-¿Se debe revisar la ley?

- Hay que matizar esto bastante bien con datos empíricos, pero sin duda si hay una disposición en que los servicios mínimos no quedaron muy bien definidos y existe ambigüedad, eso puede generar incertidumbre. También genera incertidumbre que haya fallos que digan que la automatización podría ser considerado como una táctica antisindical. Esas cosas hay que mirarlas, no porque no creamos que los trabajadores tienen derechos, sino pensando en que para una empresa de servicios con planes para instalarse en Chile, esos son factores que pueden influir.

¿Más inversión? “Eso esperamos”

- ¿Los cambios tributarios en Estados Unidos para favorecer a las empresas que optan por quedarse en el país podrían desincentivar su llegada a Chile o que amplíen sus inversiones?

- Sin duda, Estados Unidos se ha vuelto más competitivo con los cambios tributarios para que las empresas operen allá, pero no creo que eso tenga un efecto para la inversión en Chile porque no competimos necesariamente con EEUU. Ahora, es una señal que tampoco hay que desatender en términos de que las economías importantes se van a tratar de poner al día con EEUU, ser más competitivas y eso nos va a obligar a nosotros eventualmente a repensar nuestra competitividad.

-Y los eventuales cambios tributarios acá en Chile, ¿cómo los están viendo?

- Lo que entendemos es que este gobierno quiere simplificar el sistema, aparentemente podría venir una baja del 27% al 25%. El ministro de Hacienda también ha dicho que quiere incentivar que Chile sea un país plataforma y dé ciertas facilidades para que no se generen dobles tributos por operaciones en el resto de la región cuando tiene la matriz en Chile. Pero ha dicho que harán responsablemente, teniendo en cuenta que hay una agenda social y una agenda de proyectos bastante importante.

Por lo tanto, cuando uno ve un discurso que es coherente en términos de mejorar lo que hay, pero al mismo tiempo sin desconocer los desafíos que tenemos, da mucha tranquilidad, porque acá no es que se quiera rehacer todo, sino que se parte de una base de lo que existe y sobre eso mejorarlo.

-¿Subirá la inversión de EEUU en Chile en los próximos años?

- Todos esperamos eso. En general, son buenas señales las que se dan y sobre todo son coherentes: desburocratizar, generar coherencia regulatoria.