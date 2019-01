Autonomía del INE se toma debate por cifras laborales en medio de ajustes a la encuesta

Gremios / Laboral

En seminario del CEP, director del servicio recibió el respaldo del gerente de la división de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli, en medio del debate por las cifras de empleo.

Una "honestidad y transparencia admirables" mostró esta mañana el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, al participar en el seminario "Cifras de empleo: Desafíos de la medición", organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

La cita anterior corresponde al juicio que entregó el otro expositor, el gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli, quien destacó además la "situación difícil" en la que se encuentra el ente estadístico por la medición del empleo en Chile, encuesta que ha recibido diversas críticas por contar con un marco muestral desactualizado y que motivó incluso que el propio instituto emisor realizara una estimación alternativa del desempeño del mercado laboral.

En la ocasión, Pattillo repasó las características de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), y concordó con las críticas que se le han hecho respecto del marco muestral que se ocupa para la medición.

"Tenemos un diagnóstico súper claro de lo que está pasando. Sabemos lo que ocurre y es lamentable, pero hay que pronunciarlo clara y transparentemente: la encuesta está sub y sobre representando distintos grupos de la población y eso está sesgando en forma significativa sus resultados", dijo Pattillo.

Tras esto, el director del organismo entregó algunas luces del trabajo que están realizando, como actualizar el marco muestral en forma paulatina durante los próximos 18 meses, tomando como base los datos del Precenso de 2016, mientras se trabaja en terminar de procesar el Censo 2017 para así obtener los factores de expansión que se usan en cada medición para determinar la representatividad que cada encuestado.

Así, mostró algo de frustración al señalar que "lo que uno trataría de hacer más rápido, no podemos hacerlo más rápido porque no tenemos los datos, simple y sencillamente, y no los tenemos porque el sistema de proyección de población desgraciadamente es complejo".

Con todo, comentó que durante el tercer trimestre de este año se obtendrán los resultados definitivos del Censo 2017.

Sin embargo, calificó como "desafortunado" que este proceso "no puede hacerse de una sola vez y en forma definitiva" ya que "con eso cortas la serie de forma inmediata, y una de las cuestiones que hay que cuidar es que la serie, que no será perfecta, tampoco hay que destruirla".

"No saben lo difícil que es convivir con eso, porque tu quisieras que esto se arreglara mañana y no se puede", remarcó Pattillo.

Respaldo del Central y llamados a la autonomía

Tras las palabras de Pattillo, Elías Albagli dedicó palabras al titular del INE, afirmando que "la honestidad y transparencia con la cual das cuenta de este problema, es realmente admirable porque están en una situación difícil y en vez de esconder la pelota, están siendo transparentes".

Además, contó que "Guillermo ha estado en el banco varias veces" lo que les permitió "tener alguna idea de lo que está pasando" con el mercado laboral, por lo que agradeció "la disposición que ha tenido el INE para esto" ya que, a su juicio, "no es algo tan normal".

Además, señaló que "me encanta escuchar la visión de futuro que tienen del INE" y pidió avanzar en integración con los datos administrativos.

En tanto, la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), Andrea Repetto, optó por recordar que la discusión sobre cifras laborales "no es la primera vez que se da", aludiendo a la discusión que se vivió en la década de los 90 con la crisis asiática "donde nos hicimos las mismas preguntas".

"El INE es una pieza central en nuestro sistema estadístico pero es un sistema estadístico que es débil. Uno quiere objetividad y credibilidad de los datos y eso significa que uno necesita sofisticación técnica para levantar los datos, pero también necesita que esos datos se levanten con independencia política, tanto en levantamiento, en ordenamiento, en publicación, en análisis y en el resguardo", afirmó.

Repetto remarcó que "esto pasa porque no se le dan los recursos suficientes al INE, no porque no tenga las capacidades", y llamó a no sospechar en el modo en que se levantan los datos, sino que "son otros los problemas de los que estamos preocupados, ya que la autonomía es ser y parecer".

Además cuestionó algunas frases que ha ocupado el INE, como el llamado a "mirar con cuidado" las cifras de empleo que se usó en la separata técnica publicada a fines de 2018, una expresión "bastante inédita" según Repetto.

Agregó que "sí se necesita un Consejo e independencia de verdad, y yo creo que si hubiese habido un Consejo para el Censo de 2012 no hubiese sucedido lo que sucedió", y remarcó la petición de crear un comité de expertos "como se hizo con la Casen", ya que "más ojos es mejor que menos ojos".

El llamado de la economista tuvo eco en el público, donde estuvo presente la exdirectora del INE, Ximena Clark, quien afirmó que "la literatura internacional dice que cuando se explicita muy bien la forma de renovar, elegir y remover a un director del INE es cuando se puede hablar de independencia técnica"

Además, remarcó que "no tiene que ver con la calidad técnica de los profesionales" sino que "tiene que ver con temas asociados a incertidumbre y a decisiones que finalmente igual van a depender de un ministerio político, y con cada cambio de gobierno hay un cambio de director, lo cual no es una buena señal".

En tanto, frente a la integración con bases de datos administrativos, afirmó que este mecanismo "existe pero no en el formato adecuado, y lo que va a cambiar eso es la ley y no hay otra alternativa".