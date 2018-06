Gremios / Laboral Autoridad refuerza acento en riesgo de enfermedad sicológica por entorno laboral Expertos abordaron el alcance de la medida en un contexto en el que las licencias médicas por salud mental han ido en aumento en el país. Recientemente, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) emitió un dictamen en el cual recalcó un planteamiento que ha venido sosteniendo con fuerza en el último tiempo: las enfermedades mentales generadas por ambientes laborales entran en la categoría de enfermedades profesionales. En el dictamen n° 22.252, la entidad le dio la razón a una trabajadora y señaló que su afección obedecía a una exposición a condiciones de sobrecarga psíquica en el ejercicio de su cargo de operadora de callcenter vespertina. Ante esto, y la negativa del empleador y la mutual de costear las licencias médicas, la Suseso señaló que “resulta procedente en este caso otorgar la cobertura de la Ley 16.744, sin solución de continuidad en lo que a prestaciones económicas se refiere, incluyendo las licencias médicas, que son de origen laboral.”. El texto llamó la atención de los expertos, puesto que la norma en cuestión admite como enfermedades profesionales a aquellas dolencias causadas de forma directa por el ejercicio del trabajo, no reconociendo en ocasiones aquellas agravadas por la oficina o donde el factor de riesgo no puede ser demostrado de manera categórica. Para el abogado laboral de AZ, Jorge Arredondo, el pronunciamiento es relevante porque “considera que ciertas condiciones de una empresa o de la forma en que se distribuye el trabajo puede resultar perjudicial para la salud de un trabajador (...) se mete en facultades propias de la administración de la empresa protegiendo los derechos de los trabajadores”. Una visión similar tiene el abogado Luis Lizama, de Lizama y Cia, quien agregó que lo clave de lo dicho por la Superintendencia es que al ser considerada como enfermedad laboral la dolencia de la trabajadora, ésta debe ser cubierta por la salud laboral y no por la común, siendo la mutual quien deba costear el valor de las licencias. Para el exjefe legislativo del Ministerio del Trabajo, Ariel Rossel, el caso recalca la necesidad de actualizar la normativa, considerando que en el país cerca del 50% de las licencias por enfermedades profesionales son por salud mental. “Es necesario incluir nuevas enfermedades”, dijo. El exdirector del Trabajo, Marcelo Albornoz, en tanto, criticó el pronunciamiento de la entidad, y señaló que es poco aclaratorio. “Me parece preocupante que solo por el hecho de existir un incumplimiento de ciertas condiciones, se califique automáticamente como una enfermedad”. Desde la Suseso, la intendenta de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad, Pamela Gana, abordó las discrepancias con la mutual en cuestión. “Hay que considerar que hasta 2016 no había una norma que estableciera a las mutualidades cómo hacer la evaluación de una posible enfermedad profesional, y nosotros en 2016 sacamos un protocolo de calificacion de origen de enfermedad (...) obviamente hay un periodo de adaptación”, dijo. Noticias Relacionadas Gremios / Laboral Empresarios insisten en baja de impuestos: "Tendría impacto en crecimiento, inversión y recaudación” Gremios / Laboral Piñera ratifica compromiso con la sala cuna universal Gremios / Laboral Líderes gremiales ya se encuentran en Valparaíso para participar en la cuenta pública

[an error occurred while processing the directive]