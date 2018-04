Confianza empresarial y aporte en políticas públicas: los ejes de Swett al asumir presidencia de la CPC

Gremios / Laboral

En su discurso, agradeció a su círculo cercano y señaló que busca potenciar el aporte del empresariado en la modernización del mercado laboral.

“Soñé tanto con ver a don Andrés acá, que estar aquí es una emoción bien fuerte (...) estoy súper emocionado y muy agradecido”. Con esas palabras Alfonso Swett Opazo inició su discurso luego de consolidarse como el nuevo presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en cuyo marco agradeció a quien fuera su formador gremial, el expresidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Andrés Concha.

Precisamente, ayer el consejero de la Sofofa y director de Forus asumió el mando de la multigremial por un periodo de dos años con el apoyo unánime de las 73 personas que participaron en la votación, entre ellos los presidentes de las seis ramas empresariales que conforman la CPC, diez consejeros de cada gremio y algunos exlíderes de la multigremial.

En su primera intervención, Swett hizo incapié en dar continuidad a la gestión de Alfredo Moreno -quien dejó el cargo para integrarse como ministro de Desarrollo Social al gabinete del presidente Sebastián Piñera-, pero recalcando que durante su administración también tendrá un rol protagónico el aporte del mundo empresarial en el debate de políticas públicas para la sociedad.

“Hay que reconocer la gran labor de Alfredo en lo que es confianza, pero tenemos que recuperar también la línea de la integridad. La integridad no es sólo cumplir con la Ley, es construir sociedad, eso es lo que la sociedad nos está demandando”, dijo Swett.

Agregó que tienen desafíos importantes en política pública de largo plazo, apuntando a la recuperación del PIB y la inversión, la modernización tecnológica del mercado laboral y del sistema tributario.

“Shock de inversión”

“La sociedad quiere mejores empleos, mejores salarios, bienestar individual, responsabilidad social, responsabilidad ambiental, son muchas cosas que quieren, y son válidas”, recalcó Swett.

En relación a eso, sostuvo que “necesitamos urgente un shock de inversión, en hacernos cargo de los desafíos que enfrenta el empleo con la economía digital”.

A su juicio, “la revolución digital ya llegó” y recordó que varios estudios dicen que “el 50% de los empleos que conocemos hoy, de aquí al 2023 no van a existir (...) tenemos un tremendo desafío”.

De hecho, Swett señaló que es crucial que se incorpore el tema en políticas públicas. “Si no entendemos la importancia de que las políticas públicas recojan estos conceptos, los integremos a nuestra legislación, lo que nos va a pasar es lo que nos está pasando hoy, que cuando subimos las escalas de la línea 6, nos encontramos con precariedad laboral (...) eso es abandono del Estado, esa persona no tiene derecho a vacaciones, no va a tener pensiones, no tiene derecho a enfermarse, está absolutamente desprotegida por nuestra legislación porque son los denominados cuenta propia”, planteó.

Otro tema que también abordó fue el sistema tributario, y sobre esto el líder gremial dijo que “el mayor desafío que enfrentamos es la complejidad”.

Con respecto a la propuesta del presidente Piñera de reducir los impuestos a las empresas, Swett señaló que “el mejor recaudador” es el crecimiento y “si las bajas de tasas de impuestos nos ayudan a producir más crecimiento económico y recaudación, por supuesto estamos absolutamente a favor”.

Tras ser consultado sobre la relación con los trabajadores, en particular con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Swett reconoció ser amigo de la titular de la multisindical, Bárbara Figueroa.

“Es una persona cercana, y aunque parezca contradictorio tenemos miradas bastante comunes frente a los desafíos que enfrenta el mundo laboral (...), los desafíos son tan grandes que es el momento de encontrar entre empresas y trabajadores puntos de encuentro y no de separación”, dijo.

Al cerrar su primer discurso ante los empresarios, Swett dijo: “Le quiero pedir ayuda a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé generosidad para estar todos tomados de esta cuerda, que es la agenda que hemos construido en conjunto con las seis ramas”.

Empresarios respaldan prioridades del nuevo líder gremial

En el mundo empresarial existe bastante consenso respecto a los aspectos que Alfonso Swett ha planteado como temas centrales: la continuidad en retomar la confianza, y el aporte del mundo empresarial al diseño de políticas públicas para incentivar el crecimiento, la inversión y la modernización del mercado laboral.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Ricardo Ariztía, afirmó que "cuando uno ve la cantidad de trabajo informal que hay en Chile tenemos una responsabilidad enorme de poder revertir esa situación. Por lo tanto, todo se va a centrar en ese foco, con nuestra responsabilidad social asociada, así que tenemos pega", dijo.

Una opinión similar dio el consejero de Sofofa, Fernán Gazmuri, quien agregó que "el tema de recuperar la inversión y el tema de que la legislación laboral sea una política pública adecuada a lo que está viviendo el mundo hoy día me parecen temas fundamentales, son temas en los que hay que trabajar".

El padre del nuevo líder empresarial, Alfonso Swett Saavedra, señaló sentirse orgulloso de su hijo. "Yo hice esto también así que verlo proyectado en un cargo tan importante como ser presidente de los empresarios, es una gran responsabilidad y asumo con confianza que lo va a hacer muy bien", sostuvo.

El ex presidente de la CPC y actual ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, expresó que siente confianza en la administración que realice Swett. "Él ha señalado públicamente que va a continuar con lo que me tocó iniciar a mí en el periodo anterior así que estoy seguro vamos a poder trabajar juntos, creo que así como el gobierno ha convocado a personas de diversas áreas, creo que el sector privado tiene una tarea importante que realizar en colaborar con los problemas sociales en Chile, los necesitamos como necesitamos al resto de los chilenos", dijo.

Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), el presidente del gremio, Manuel Melero, le recomendó al nuevo líder gremial "aportar con antecedentes, con propuestas, con diagnóstico basados en datos empíricos, ser un buen colaborador con el Estado en lo que es el diseño de políticas públicas para resolver los problemas que nosotros los gremios tenemos (...) y llevarla y compartirla con la autoridad y buscar en conjunto soluciones, es un trabajo permanente".

El también exlíder de la multigremial, Lorenzo Constans, señaló que Swett "tiene muy buenos consejeros" que lo han apoyado en su gestión, y respecto a sus focos dijo que "hay que ser claros y precisos en lo que se pretende hacia adelante".

En relación al aporte del empresariado en las políticas públicas, el empresario del rubro de la construcción agregó que "me gusta mucho el énfasis de caracter social, creo que aquí hay que pensar que cuando los países se desarrollan, las personas en general quieren ver que ellos, sus hijos, puedan tener un mejor futuro (...) y cuando uno habla de futuro todas estas cosas duras de crecimiento, utilidad, inversión, tienen un sentido, que es concretar ese sueño de la sociedad".