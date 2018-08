CPC propone tres ejes de acción para mitigar efectos de la guerra comercial

Gremios / Laboral

Una de las ideas implica que gremios y sectores productivos busquen oportunidades de negocios en las exportaciones que EEUU realizaba a China.

Preocupación existe al interior del mundo empresarial respecto a los coletazos en la economía local producto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.

“No queremos encender alarmas (...) pero no vamos a quedar inmunes a una guerra comercial, a Chile sí le afecta y sumando y restando le afecta negativamente”. Ese es el balance que realiza al respecto el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfonso Swett, quien en las últimas semanas ha monitoreado intensamente la evolución del conflicto.

Si bien Swett espera que el escenario mejore en los próximos días, señaló que es responsabilidad de todos los actores colaborar en el diseño de propuestas para hacer frente a este conflicto.

“Esto es como las fuerzas armadas, no porque no haya guerra segura tú vas a dejar de prepararte, nuestro deber es prepararnos, incluso frente a eventos que no son los más probables”, señaló.

Para justamente amortiguar el impacto de esto en el ritmo de crecimiento de la economía local, la CPC ha estado trabajando principalmente en tres ejes de acción, según detalló el líder gremial.

Ejes de acción

Según explicó Swett, la primera de las recomendaciones que plantearan al gobierno tiene relación con potenciar la exportación de servicios. “Los servicios digitales no pasan por aduanas, entonces, es de sentido común potenciarlos. Además, está todo el tema del cambio tecnológico”, dijo.

En esta materia, la CPC trabajará su propuesta con la colaboración de tres firmas internacionales, entre ellas Cisco y Linkedin, con quienes ya se han reunido en varias ocasiones.

La segunda idea ya se encuentra en marcha e implica a los seis gremios que conforman la CPC. En concreto, lo que realizó la multigremial fue un análisis de los productos que intercambiaban entre sí ambas potencias, para ver en qué productos Chile podría tener oportunidades comerciales.

“Nos dimos cuenta que como economía tenemos más posibilidades de reemplazar los productos que EEUU enviaba a China que viceversa (...) por lo tanto, hicimos un levantamiento completo de todos los productos y los entregamos rama por rama para ver qué nuevas inversiones podríamos realizar en caso de una guerra comercial, desde nuevas plantaciones hasta proyectos de otros tipo. Hay oportunidades agroalimentarias, agroindustriales, químicas, entre otras. Eso lo repartimos entre todas las ramas”, explicó Swett.

La última recomendación que la CPC busca entregar al Ejecutivo, tiene relación a potenciar los acuerdos comerciales. “Aquí dependemos más del gobierno, pero debemos acelerar nuevos tratados. Nosotros vemos que en la comunidad euroasiática pueden haber grandes oportunidades comerciales”, agregó el líder de la CPC.

Impacto sí o sí

Para hacer frente de manera idónea a esta situación, Swett señala que es necesario que “salgamos de esta sensación térmica de que esta era una pelea de dos monstruos grandes, y que a nosotros no nos afectaba”.

En esa línea, el líder gremial es claro. Los planteamientos que como gremio entregarán, son solo para amortiguar el impacto, porque es inevitable que Chile no se vea afectado.

“Si nosotros logramos aplicar estas medidas nuestro crecimiento va a caer, pero no va a caer el 2%, pero algo entre medio”, concluyó.

Asech podría sumarse a propuesta tributaria gremial

No todo ha sido guerra comercial. Por estos días el gremio se encuentra trabajando en el perfeccionamiento de su propuesta tributaria, la cual espera sea un aporte al debate que se está desarrollando sobre esta materia.

Sobre el tema, Swett es claro en señalar que esta será una causa que enfrentarán en coordinación con la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conapyme).

Pero la CPC podría sumar a más actores a su propuesta. Así lo confirmó ayer el propio líder gremial, quien señaló que el gremio ha sostenido encuentros con algunos representantes de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) y de la Multigremial de Emprendedores para sumarse a la propuesta tributaria que trabaja el gremio. "Tenemos algunas reuniones más. Pero vamos a enfrentar este tema con una mirada de bien común, más que de defensa de intereses de grandes empresarios (...) para tener bien común hay que hacer bien las cosas, y lo que queremos es hacer bien las cosas", dijo Swett.

Polémica Moody's: "No hay que politizar la economía"

Tras encabezar su tradicional comité ejecutivo en la CPC, Swett se dio unos minutos para abordar la polémica que se generó luego de que Ariane Ortiz, la analista principal de clasificación del gobierno de Chile para Moody's, señalara a El Mercurio Inversiones que el menoscabo de las cuentas fiscales comenzaron con el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Sobre eso, el líder gremial señaló que "si bien es cierto que la deuda ha venido incrementándose desde 2010, que son los números reales, también es cierto que el precio del cobre ha venido impactando el déficit fiscal del año 2012. Pero lo que hay que agregar a esto, y que consideramos que tiene un impacto muy importante, es que durante los 4 años anteriores hubo un frenazo económico".

Pese a eso, Swett hizo un llamado a buscar soluciones más que culpables. "La economía no hay que politizarla, porque gastamos mucho esfuerzo en encontrar los culpables", y agregó que "no es que dé lo mismo quién tiene la culpa, pero no es lo principal, lo importante es qué vamos hacer hacia adelante".