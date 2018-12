Desafíos del nuevo titular de la ANEF: “No podemos estar bajo la precariedad laboral”

Gremios / Laboral

El trabajo sindical se centrará en el cumplimiento de la circular 21 del Ministerio de Hacienda.

Luego de un fallido intento para consagrarse a la cabeza de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) en las elecciones de 2016, José Pérez, al segundo intento y tras dos años, logró coronarse como el nuevo presidente de la agrupación de trabajadores públicos más grande del país.

El candidato de la alianza PS-DC y cercano al histórico dirigente sindical Raúl de la Puente, tiene claro sus objetivos y principales tareas al mando, aunque su agenda de corto plazo se centrará en la desvinculación de los funcionarios públicos.

"Tenemos que fijar una hoja de ruta, donde el umbral no sea más allá de tres años", sostiene, "porque si no también sería engañarnos más allá de lo que podemos abarcar, que ahora es una ventaja. Lo que tenemos que hacer es construir trabajo en equipo, no podemos andar levantando nichos ni parcelas individuales por sectores, tenemos que aprender a escuchar".

- ¿Cómo ha dividido la agenda de trabajo?

- Hoy en el Estado las condiciones contractuales son precarias. Hay un número importante de contratados a honorarios, otra dotación importante a contrata y ya no resiste más, o lo abordamos o lo escondemos debajo de la alfombra. Ya no hay tiempo de conversar diagnósticos, ahora tenemos que ponernos a trabajar.

- Usted ha señalado "no bajar la guardia en la defensa del trabajo"...

- Es un eje principal y si estamos en la OCDE, no podemos estar bajo la precariedad. Y de los logros que hemos alcanzados como el incentivo al retiro, el debate si tenemos o no indemnización a propósito de las condiciones contractuales. Fuimos golpeados por el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la actitud sobre la tutela laboral, cuestión que estamos en desacuerdo, ahí también tenemos que hacer una línea de trabajo.

-¿De qué manera van asumirá los despidos del sector?

- El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo públicamente que se va a instalar una mesa de seguimiento y monitoreo, pero ha habido lugares en que no hemos llegado a acuerdo con las asociaciones de cuál es el estado en materia de despidos que no se ajusta a la circular 21. Esa mesa de seguimiento debutaría este lunes con el subsecretario de Hacienda, con el director del servicio Civil, con representantes del Ministerio del Trabajo y lo vamos a tratar hasta los primeros días de enero, y eso lo vamos a tratar como agenda corta.

- ¿Busca que se reintegre al personal despedido?

-Las personas que fueron notificadas de no renovación de los contratos, tienen trabajo hasta el 30 de diciembre. Lo que buscamos es que aquellos que fueron notificados sean prorrogados para el próximo año y que se ajusten a la circular 21.

-¿Cómo se logrará que se cumpla la circular?

- Lo que vimos es que hay autoridades que no han respetado esa orientación, y tienen que obedecer a la máxima autoridad del país, que es el Presidente de la República y, por su intermedio, que es el ministro de Hacienda, que puso su firma, avalando este compromiso con los gremios. Eso tiene que ser coherente con lo que se piensa, trabaja, acuerda y firma.

-Una lucha histórica de la ANEF es que los trabajadores del sector tengan derecho a huelga y fuero de forma legal. ¿Seguirán en esa línea?

- Tenemos internalizado el derecho a negociación, porque de hecho lo hacemos (...) Hay una hoja de ruta de 2015 y ahí está ese capítulo.

Tiene que ver con modernizar todas las políticas del Estado, por ejemplo eso que considera el estatuto de que no puede hacer huelga, ni negociación...bueno, eso es anacrónico para nosotros.

-¿Considerarán los traspasos de honorarios a contrata?

- Sí, eso se mantiene.

-¿Y de contrata a planta?

- Es una expectativa que tiene que ser acompañada, diez organismos han hecho saltos cualitativos bastante importantes, como el SII. Hay una experiencia ahí que sirve como ejemplo, los tendremos que mirar para avanzar.

-Y el incentivo al retiro...

-Hay un acuerdo que dura hasta el 2024, para las personas que estaban antes del año 80, y por la condición del sistema previsional que es paupérrima. Nosotros como ANEF también tenemos que acercarnos al tema.

-¿Cómo será la relación con la CUT?

-Hemos participado en los debates con ellos, esa línea hay que profundizarla, y creo que también hay que acercarse a otras organizaciones sindicales. Nosotros tenemos una deformación, hablamos de público-privado, pero hoy somos un solo cuerpo dependiente de un salario, y también tenemos posibilidades de estrategias más transversales.